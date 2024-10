Ολυμπιακός: Η ομιλία του Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης

Ικανοποιημένος ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας από τη νίκη αλλά και την εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ για την έκτη αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση μετά τις σερί ήττες σε Ελλάδα κι Ευρώπη, πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη κόντρα στην ισχυρή Ρεάλ Μαδρίτης και ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία και ηρεμία το μέλλον.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του στην ομιλία στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι, φροντίζοντας όμως να τους πει ότι η σεζόν βρίσκεται ακόμα στο ξεκίνημά της.

Post game with Bartzokas and the @Olympiacos_BC team 🗣️



The goal is to go again in two days 💪#RivalrySeries | #EveryGameMatters pic.twitter.com/euP3XptCUS