Ολυμπιακός: Η πρώτη του Κουφού είχε τούρτα λόγω γενεθλίων (video)

Ο Κώστας Κουφός γιόρτασε τα 32α γενέθλιά του στο ΣΕΦ, αφού συνέπεσαν με την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό και στο παρκέ τον περίμεναν οι νέοι συμπαίκτες του για ευχές, αλλά και η καθιερωμένη τούρτα.

Let’s light the candles and celebrate this special day of your life. Happy birthday @kostakoufos ! 🎂🥳🎉 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/0K0rIT79wD