Ολυμπιακός: Η Record έντυσε αρχαίο ερυθρόλευκο Έλληνα τον Αρμάντο Γκονσάλες

Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται να έκλεισε την μετεγγραφή του Αρμάντο Γκονσάλες από την Τσίβας Γουαδαλαχάρα, ενισχύοντας έτσι την επιθετική του γραμμή. Η είδηση αποτέλεσε και έμπνευση για το πρωτοσέλιδο της Record, της έκδοση της για το Μεξικό.

Η Record παρουσίασε τον Αρμάντο Γκονζάλες σαν αρχαίο Έλληνα, με κόκκινο μανδύα και το έμβλημα του Ολυμπιακού στο στήθος, με τίτλο: «Hormiga Helenica». Δηλαδή: «Ενα μυρμήγκι στην Ελλάδα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#HoyEnTuRÉCORD🗞️



18 Agosto 2026



HORMIGA HELÉNICA



En Grecia aseguran que Armando González jugará con Olympiacos tras un acuerdo de 8.5 mde con Chivas abriendo la puerta a su sueño europeo ¡A romperla!



https://t.co/aI32YCBwsf pic.twitter.com/qsOTMoQhI7 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 18, 2026

Ο Γκονσάλες θεωρείται από τα πλέον υποσχόμενα ταλέντα της χώρας του. Γνωστός με το προσωνύμιο «La Hormiga» (Το Μυρμήγκι) λόγω της εργατικότητας και της πίεσης που ασκεί στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου, ο νεαρός επιθετικός ξεχώρισε από τα τμήματα υποδομής, κατακτώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και το πρωτάθλημα στη Liga MX U23 το Apertura 2023.

Στη μέχρι τώρα επαγγελματική του διαδρομή μετρά συνολικά 33 τέρματα και 8 ασίστ σε 84 εμφανίσεις, ενώ με την πρώτη ομάδα της Τσίβας έχει καταγράψει 6 γκολ και 2 ασίστ σε 28 συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία.