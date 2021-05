Ο Ρούμπεν Σεμέδο έχει ανανεώσει πλέον το συμβόλαιό του με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, αλλά τα σενάρια για το μέλλον του φαίνεται ότι θα συνεχιστούν και το φετινό καλοκαίρι.

Το πρώτο από αυτά κυκλοφόρησε άλλωστε ήδη, με γνωστό Ιταλό ρεπόρτερ να αποκαλύπτει ότι ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός είναι από τους παίκτες που εξετάζει η Ρόμα, την τεχνική ηγεσία της οποίας ανέλαβε πρόσφατα ο Ζοζέ Μουρίνιο.

Κάπως έτσι, στη λίστα του φαίνεται ότι ξεχωρίζουν οι συμπατριώτες του, Ρενάτο Σάντσες και Ρούμπεν Σεμέδο, με τον πρώτο να κοστολογείται στα 30 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι σίγουρο ότι κάπου εκεί θα ζητήσει κι ο Ολυμπιακός, αν του “χτυπήσει” τελικά την πόρτα για τον διεθνή στόπερ.

#ASRoma are looking the midfielder #RenatoSanches (#Lille want €30M) and the centre-back Ruben #Semedo (Olympiacos). #transfers