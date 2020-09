Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε στο ΓΣΠ Λευκωσίας και πλέον… μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη μάχη με την Ομόνοια στα play off του Champions League. Διάδρομο με… φάπες δημιούργησαν οι “ερυθρόλευκοι” στον Ματιέ Βαλμπουνά.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης (29.09.2020 / 22:00, Newsit.gr, COSMOTE SPORT 1) την Ομόνοια στην Κύπρο και με θετικό αποτέλεσμα (νίκη ή ισοπαλία) θα πανηγυρίσει την επιστροφή του στους ομίλους του Champions League.

Ολυμπιακός – Μαρτίνς: “Μεγάλο λάθος αν υποτιμήσουμε την Ομόνοια”

Οι Πειραιώτες μετά το 2-0 του πρώτου αγώνα βρίσκονται στην Κύπρο για να “σφραγίσουν” την παρουσία τους στην κλήρωση της Πέμπτης (01.10.2020 / 17:00)

Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς πραγματοποίησαν σήμερα το βράδυ την τελευταία τους προπόνηση, στο ΓΣΠ Λευκωσίας. Το κλίμα στο “ερυθρόλευκο στρατόπεδο” είναι ιδανικό, με τον Ματιέ Βαλμπουενά να.. βοηθάει σε αυτό!

Λίγο πριν την έναρξη του προγράμματος, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός -ο οποίος είχε γενέθλια- είδε τους συμπαίκτες του να δημιουργούν ένα διάδρομο, τον οποίο και… περπάτησε, δεχόμενος φάπες και κλωτσιές για τα “χρόνια πολλά”!

Olympiacos is a big family! What an unforgettable way to wish @MathieuVal8 a very #HappyBirthday! / Ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη οικογένεια! Ένας αξέχαστος τρόπος να ευχηθούμε στον Ματιέ Βαλμπουενά χαρούμενα γενέθλια! 🔴⚪️🎉#Olympiacos #Family #Valbuena #Teammates #Football pic.twitter.com/iIpwaR7OSB