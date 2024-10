Ολυμπιακός: Η τούρτα έκπληξη στον Φουρνιέ και το σύνθημα του Γάλλου για Ρεάλ

Ο Εβάν Φουρνιέ έκλεισε τα 32, γιόρτασε με τους συμπαίκτες του στο παρκέ τα γενέθλια του και έστειλε το μήνυμα για την αποψινή (21:15) αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ.

Το πρωινό χαλάρωμα του Ολυμπιακού πριν από το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ είχε εορταστικό κλίμα. Ο Εβάν Φουρνιέ έκλεισε τα 32 και η ομάδα έκανε στον Γάλλο σταρ μια τούρτα-έκπληξη.

Όλη η ομάδα είπε χρόνια πολλά στον Φουρνιέ, με τον ίδιο, μετά το «Happy Birthday», να δίνει το σύνθημα για την αποψινή αναμέτρηση λέγοντας «Let’s get the win, m@@@@α» (μτφ: «πάμε να πάρουμε τη νίκη, μ@@@@α!»).

🤔 @EvanFourmizz What did you wish for ?



