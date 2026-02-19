Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ώρα του αγώνα και το κανάλι μετάδοσης

Το αναμενόμενο ζευγάρι έφτασε στον τελικό του Allwyn Final 8. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα «κονταροχτυπηθούν» για το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας, στο ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού του Ηρακλείου.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο πρώτος -χρονικά- που πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, νικώντας το Μαρούσι με 91-76. Ακολούθησε ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε του Ηρακλή .

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του θεσμού για 23η φορά στην ιστορία του ενώ ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Ηρακλή με 91-61 πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό για 29η φορά στην ιστορία του.

Ο Παναθηναϊκός είναι ο πολυνίκης του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας με 21 τίτλους. Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το τρόπαιο στον θεσμό τις εξής χρονιές: 1979, 1982, 1983, 1986, 1993, 1996, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 και 2025).

Ο Ολυμπιακός, ακολουθεί στη 2η θέση του πίνακα των κατακτήσεων με 12 συνολικά τρόπαια Κυπέλλου Ελλάδας στην ιστορία του (1976, 1977, 1978, 1980, 1994, 1997, 2002, 2010, 2011, 2022, 2023 και 2024).

Οι δυο «αιώνιοι» του ελληνικού αθλητισμού έχουν βρεθεί αντιμέτωποι στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας 13 φορές, με τον Παναθηναϊκό να έχει τις περισσότερες νίκες (9).

Η τελευταία φορά που βρέθηκαν να διεκδικούν τον τίτλο του θεσμού που κλείνει 51 χρόνια φέτος, ήταν πέρσι και πάλι στην Κρήτη, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί του Ολυμπιακού (79-75) και να του «σπάει» το σερί κατακτήσεων στο Κύπελλο Ελλάδας (3 διαδοχικοί).

Αυτή, μάλιστα, θα είναι η 31η “μάχη” Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στα 51 χρόνια ου θεσμού.

Η μεγάλη «μάχη» για το τρόπαιο, το Σάββατο (21.02.2026, 20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού του Ηρακλείου.

Το… παρελθόν των “αιωνίων” στο Κύπελλο:

14.06.1976 (Δ’ Φάση, Νότιος Όμιλος) Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 60-64

01.06.1977 (Δ’ Φάση, Νότιος Όμιλος) Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 68-110

02.06.1979 (Τελικός) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 72-79

04.07.1980 (Προημιτελικοί) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 62-60

20.04.1983 (Τελικός) Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 72-62

23.04.1986 (Τελικός) Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 88-78

25.09.1994 (Β’ Φάση, 1η αγωνιστική) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 40-42

20.02.1996 (Προημιτελικοί) Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-72

31.01.1998 (Μικρός τελικός) Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 56-80

28.04.2001 (Ημιτελικός) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 69-79

05.04.2002 (Ημιτελικός) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 83-75

06.10.2003 (Προημιτελικοί) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 62-73

03.10.2004 (Β’ Φάση, 1η αγωνιστική) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 45-57

13.10.2005 (Προημιτελικοί) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 51-81

27.09.2006 (Β’ Φάση) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 71-79

23.03.2008 (Τελικός) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 79-81

22.02.2009 (Τελικός) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 70-80

20.02.2010 (Τελικός) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 68-64

15.05.2011 (Τελικός) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 74-68

10.03.2012 (Τελικός) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 70-71

10.02.2013 (Τελικός) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 78-81

23.12.2013 (Ημιτελικοί) Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 67-59

09.10.2014 (Γ’ Φάση) Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 77-76

08.10.2015 (Προημιτελικοί) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 64-70

16.01.2017 (Ημιτελικοί) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 67-77

13.02.2019 (Ημιτελικοί) Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 20-0 (διακοπή στο ημίχρονο, 40-25)

20.02.2022 (Τελικός) Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 73-81

18.02.2023 (Ημιτελικός): Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 81-65

18.02.2024 (Τελικός): Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 58-69

16.02.2025 (Τελικός) Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 79-75