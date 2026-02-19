Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91: Οι Πειραιώτες διέλυσαν την ομάδα των Βορείων προαστίων και έκλεισαν θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 67-91 το Μαρούσι και πανηγύρισε την πρόκριση στον τελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ηρακλής – Παναθηναϊκός (19/02/26, 20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2 Σπορ).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο πάτησε γκάζι ο Ολυμπιακός και απέκτησε μεγάλη απόσταση από το Μαρούσι που μέχρι τότε κρατούσε τη διαφορά λίγο πάνω από τους 10 πόντους. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε και ένα ξέσπασμα στο πρώτο δεκάλεπτο με τρομερή ευστοχία από τα 6.75.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μιλουτίνοφ αποχώρησε στο τρίτο δεκάλεπτο με ένα πρόβλημα στον αντίχειρα, με αποτέλεσμα να μην αγωνιστεί ξανά στο παιχνίδι. Οι γιατροί του Ολυμπιακού αφού πρώτα του έβαλαν πάγο στο χέρι, μετά του το έδεσαν και παρακολούθησε από τον πάγκο το παιχνίδι μέχρι τη λήξη.

Ο Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και στον ημιτελικό (ήταν και στον προημιτελικό με την ΑΕΚ) πετυχαίνοντας ξανά 16 πόντους και βοήθησε τα μέγιστα τον Ολυμπιακό να «κλείσει» το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το Μαρούσι, κορυφαίος ήταν ο Κουζέλογλου, που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 12 πόντους. Χαμηλά για τα δεδομένα του έμεινε ο Κινγκ, που πέτυχε 9 πόντους με τρία τρίποντα σε εννέα προσπάθειες.

Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ο αγώνας

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε πολύ δυνατά στην αναμέτρηση και είχε απίθανη ευστοχία στο τρίποντο στο πρώτο δεκάλεπτο (7/11), κάτι που του έδωσε την ευχέρεια να διαχειρίζεται μεγάλη διαφορά από την έναρξη. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε 15-29 υπέρ του Ολυμπιακού.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Πειραιώτες έκαναν κάποια λάθη που έδωσαν το δικαίωμα στο Μαρούσι να μειώσε τη διαφορά στους 12 πόντους (24-36), όμως μετά από ένα τάιμ άουτ του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Ολυμπιακός πάτησε ξανά γκάζι και ολοκλήρωσε το ημίχρονο προηγούμενος 33-48.

Το Μαρούσι συνέχισε να είναι μέσα στο παιχνίδι και στο τρίτο δεκάλεπτο, καθώς μείωσε τη διαφορά μέχρι και στους 10 πόντους και δεν άφησε ποτέ τον Ολυμπιακό να χαλαρώσει. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκλεισε το δεκάλεπτο έχοντας μία διαφορά 12 πόντων (53-65)

Ο Ολυμπιακός στο τέταρτο δεκάλεπτο έβαλε περισσότερη ταχύτητα στο παιχνίδι του και κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά κόντρα στο αξιόμαχο για τρεις περιόδους Μαρούσι. Η ομάδα των Βορείων προαστίων έδωσε τη μάχη της μέχρι το φινάλε, όμως δεν αρκούσε για να κάνει την έκπληξη. Το τελικό 67-91 υπέρ του Ολυμπιακού, ίσως να αδικεί λίγο την ομάδα του Παπαθεοδώρου για την προσπάθειά της.

Τα δεκάλεπτα: 15-29, 33-48, 53-65, 67-91.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Παπαθεοδώρου): Πάπας, Καρακώστας 2, Μέικον 4, Σαλάς 12 (3/6 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τουλιάτος 5 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κινγκ 9 (3/9 τρίποντα, 6 ασίστ), Καλαϊτζάκης 6 (3/3 δίποντα, 2 κλεψίματα), Γουίλιαμς 9 (3/9 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Κουζέλογλου 12 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντε Σόουζα 6 (3/6 δίποντα), Γιαννόπουλος, Περάντες 2.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 6 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Νιλικίνα 3 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπουρνελές 1, Λαρεντζάκης 5 (1), Μόρις 11 (1/1 δίποντο, 2/2 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ σε 13:25), Βεζένκοβ 16 (7/7 δίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Παπανικολάου 12 (4/9 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νετζήπογλου 4, Πίτερς 9 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μιλουτίνοβ 6 (5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χολ 10 (4/4 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Φουρνιέ 8 (2/6 τρίποντα, 5 ασίστ).