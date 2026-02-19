Παναθηναϊκός – Ηρακλής 91-61: Με περίπατο έκλεισε ραντεβού με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ

Δίχως να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα, ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Ηρακλή με 91-61 στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ και προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα συναντήσει τον Ολυμπιακό με στόχο την υπεράσπιση του τίτλου του.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και έκλεισαν ραντεβού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ, ο οποίος θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου (20:00, 21/2/2026) στο κλειστό του Ηρακλείου της Κρήτης.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν ζορίστηκε καθόλου κόντρα στον Ηρακλή, με τον Εργκίν Αταμάν να βρίσκει την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του, έχοντας τους ξεκούραστους στον τελικό.

Ο αγώνας

Οι “πράσινοι” μπήκαν πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και ήταν κάτι που μεταφράστηκε στον ηλεκτρονικό πίνακα του γηπέδου. Η σκυτάλη πέρασε από όλους τους παίκτες επιθετικά, ενώ αμυντικά η άμυνα έδινε λύσεις και απαντήσεις για να διαμορφωθεί το 17-2 (6’20”) από τα χέρια του Σορτς. Οι Θεσσαλονικείς σταμάτησαν στους επτά πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο (22-7) και έφτασαν σε διψήφιο αριθμό πόντων στο δεύτερο με τον Σμιθ θα διαμορφώνει το 24-11.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης έστειλε την διαφορά στο +17 (28-11, 11’45”) με τον Ηρακλή να πλησιάζει (28-19, 13’35”). Η απάντηση από τον Παναθηναϊκό ήταν άμεση. Πέντε συνεχόμενοι πόντοι από τον Ντίνο Μήτογλου έγραψαν το 35-19 (15’30”). Ο Ερνανγκόμεθ ευστόχησε από τα 6μ75 για το +20 (44-24, 19′) με το πρώτο μισό να κλείνει 46-26.

Ναν και Χολμς έστειλαν την διαφορά στο +25 (51-26, 21′) με την επιστροφή στο παιχνίδι. Ρογκαβόπουλος και Ντέιβις ανέλαβαν να διαμορφώσουν το 59-33 (24’20”) και ο Σλούκας το 66-35 (25’45”). Ο Ηρακλής βρήκε ευκαιρίες να τρέξει για να κάνει το 68-44 (28’30”), αλλά ο Σλούκας ήταν και πάλι εκεί (71-44, 29′). Τα τρίποντα Καλαϊτζάκη, Τολιόπουλου, Σαμοντούροβ οδήγησαν στο 86-56 (37”) με τον Παναθηναϊκό να φτάνει στη νίκη με το τελικό 91-61.

Τα δεκάλεπτα: 22-7, 46-26, 73-46, 91-61.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 13 (1), Καλαϊτζάκης Π. 7 (1), Χολμς 8, Σλούκας 7 (2), Χέιζ Ντέιβις 9, Ρογκαβόπουλος 11 (1), Σαμοντούροβ 5 (1), Γκραντ 2, Ναν 7 (1), Τολιόπουλος 9 (3), Ερνανγκόμεθ 3 (1), Μήτογλου 10 (1).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 2, Στρονγκ 11 (1), Ντάρκο Κέλι 10 (2), Σμιθ 14, Τσιακμάς, Μωραϊτης 10 (2), Γουέαρ 6, Καμπουρίδης 2, Χρηστίδης, Σύλλας 6 92), Γιαννίκος Κομνιανίδης.