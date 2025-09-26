Ολυμπιακός – Καρδίτσα 89-56 Τελικό: Νίκη και πρόκριση με «περίπατο» για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός ήταν τρομερός στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και "κλείδωσε" την Καρδίτσα, την ώρα που ο ίδιος "πυροβόλησε" με Ντόρσεϊ - Βεζένκοφ στο πρώτο δεκάλεπτο και Χολ στη δεύτερη περίοδο, για το 47-25 στο 20'.