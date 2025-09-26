Αθλητικά

Ολυμπιακός – Καρδίτσα 89-56 Τελικό: Νίκη και πρόκριση με «περίπατο» για τους Πειραιώτες

Κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν θα παίξουν πλέον οι Πειραιώτες
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο σε «μάχη» στο Ολυμπιακός - Καρδίτσα (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Super Cup
Ημιτελικά
89 - 56
Τελικό σκορ
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο σε «μάχη» στο Ολυμπιακός - Καρδίτσα (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-56 της Καρδίτσας στη Ρόδο για το δεύτερο ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πάτρας, για την κατάκτηση του τροπαίου.

22:25 | 26.09.2025
22:12 | 26.09.2025

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε με... παρέλαση στον τελικό του Super Cup, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πάτρας.

22:12 | 26.09.2025
Ολυμπιακός - Καρδίτσα 89-56
22:10 | 26.09.2025
Τέλος στο ματς!
22:09 | 26.09.2025

89-56 με κάρφρωμα του Χολ

22:08 | 26.09.2025

87-56 με "τρελό" τρίποντο για την Καρδίτσα

22:06 | 26.09.2025

87-53 με νέο τρίποντο του Πίτερς

22:06 | 26.09.2025
Τάιμ άουτ για την Καρδίτσα μετά το γρήγορο 5-0 του Ολυμπιακού
22:05 | 26.09.2025

84-53 με τον Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό

22:05 | 26.09.2025

82-53 με τρίποντο του Πίτερς

22:04 | 26.09.2025

79-51 με τρίποντο του Πίτερς μετά από βολές της Καρδίτσας

22:00 | 26.09.2025

76-49 με τρίποντο του Πίτερς

22:00 | 26.09.2025

73-49 με τον Μάντσεν η Καρδίτσα

22:00 | 26.09.2025

73-47 με δύσκολο καλάθι του Λι που έχει 15 πόντους

21:59 | 26.09.2025

71-47 με τρίποντο του Δίπλαρου για την Καρδίτσα

21:58 | 26.09.2025

71-44 με τον Έλις να καρφώνει εντυπωσιακά

21:58 | 26.09.2025

71-42 με φόλοου από τον Χολ

21:57 | 26.09.2025

69-42 με τον Μάντσεν μειώνει κι άλλο η Καρδίτσα

21:57 | 26.09.2025

69-40 με τον Έλις για την Καρδίτσα

21:56 | 26.09.2025

69-38 με κάρφωμα του Χολ

21:56 | 26.09.2025

67-38 με τον Χολ να έχει 10 πόντους για τον Ολυμπιακό

21:53 | 26.09.2025
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Ολυμπιακός - Καρδίτσα 65-38
21:51 | 26.09.2025

65-38 με 2/2 βολές του Κασελάκη για την Καρδίτσα

21:49 | 26.09.2025

65-36 με 2/2 βολές του Φουρνιέ

21:49 | 26.09.2025

63-36 με τον Έλις η Καρδίτσα

21:49 | 26.09.2025

63-34 με τον Λι να έχει 13 πόντους για τον Ολυμπιακό

21:49 | 26.09.2025

61-34 με τον Δίπλαρο

21:48 | 26.09.2025

61-32 με τον Ντόρσεϊ "εκτοξεύει" τη διαφορά ο Ολυμπιακός

21:48 | 26.09.2025

59-32 αυξάνει κι άλλο τη διαφορά ο Ολυμπιακός

21:47 | 26.09.2025
21:47 | 26.09.2025
14 πόντους σε 17 λεπτά έχει ο Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό!
21:44 | 26.09.2025

57-32 με τρίποντο του Βεζένκοφ

21:44 | 26.09.2025
Τάιμ άουτ η Καρδίτσα
21:42 | 26.09.2025

52-32 με τον Λι ο Ολυμπιακός

21:39 | 26.09.2025

50-32 με τον Κασελάκη και πάλι η Καρδίτσα, μετά από τρίτη τάπα του Αντετοκούνμπο στο ματς

21:37 | 26.09.2025
Νέα τάπα του Αντετοκούνμπο που έχει «κρύψει» τη μπασκέτα για τον Ολυμπιακό!
21:37 | 26.09.2025

50-30 μειώνει η Καρδίτσα

21:37 | 26.09.2025

50-28 με 3/3 βολές από τον Γουόκαπ

21:35 | 26.09.2025

Φοβερή τάπα του Αντετοκούνμπο για τον Ολυμπιακό

21:34 | 26.09.2025

47-28 με τρίποντο του Κασελάκη για την Καρδίτσα

21:30 | 26.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:19 | 26.09.2025
21:18 | 26.09.2025

Ο Ολυμπιακός ήταν τρομερός στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και "κλείδωσε" την Καρδίτσα, την ώρα που ο ίδιος "πυροβόλησε" με Ντόρσεϊ - Βεζένκοφ στο πρώτο δεκάλεπτο και Χολ στη δεύτερη περίοδο, για το 47-25 στο 20'.

21:16 | 26.09.2025
Ημίχρονο στη Ρόδο! Ολυμπιακός - Καρδίτσα 47-25
21:15 | 26.09.2025

47-25 με 1/2 βολές του Λι ο Ολυμπιακός

21:14 | 26.09.2025

46-25 με σόου του Χολ για τον Ολυμπιακό

21:13 | 26.09.2025

44-25 με νέο κάρφωμα του Χολ από ασίστ του Παπανικολάου

21:13 | 26.09.2025

42-25 με τον Λι ξανά ο Ολυμπιακός

21:09 | 26.09.2025

40-25 με τον Λι ο Ολυμπιακός

21:04 | 26.09.2025

38-25 με τρίποντο του Κασσελάκη ξεκολλάει η Καρδίτσα

21:04 | 26.09.2025
Τάιμ άουτ η Καρδίτσα
21:04 | 26.09.2025

38-22 με νέο φοβερό κάρφωμα του Χολ για τον Ολυμπιακό

21:03 | 26.09.2025

36-22 με τον Πίτερς ο Ολυμπιακός

21:01 | 26.09.2025
7 λεπτά
για το ημίχρονο
21:01 | 26.09.2025

Άστοχος στη βολή

21:01 | 26.09.2025

34-22 με καλάθι και φάουλ του Παπανικολάου για τον Ολυμπιακό

21:01 | 26.09.2025

32-22 με τον Καμπερίδη

20:59 | 26.09.2025

32-20 με κάρφωμα του Χολ για τον Ολυμπιακό

20:59 | 26.09.2025

30-20 με τον Γουόρντ το πρώτο καλάθι του δευτέρου δεκαλέπτου

20:57 | 26.09.2025
20:56 | 26.09.2025
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Ολυμπιακός - Καρδίτσα 28-20
20:56 | 26.09.2025

28-20 με τρίποντο του Ντόρσεϊ στο τέλος του 10λέπτου

20:55 | 26.09.2025

25-20 με τρίποντο του Δίπλαρου για την Καρδίτσα

20:55 | 26.09.2025

25-17 με τον Μιλουτίνοφ

20:54 | 26.09.2025

23-17 με τον Βεζένκοφ να έχει 9 πόντους για τον Ολυμπιακό

20:53 | 26.09.2025

21-17 με τον Χόρχλερ μειώνει κι άλλο η Καρδίτσα

20:53 | 26.09.2025

21-15 με τον Μάντσεν μειώνει η Καρδίτσα

20:52 | 26.09.2025

21-13 με τον Λι για τον Ολυμπιακό

20:52 | 26.09.2025

19-13 με βολή του Βεζένκοφ για τεχνική ποινή στην Καρδίτσα

20:48 | 26.09.2025

18-13 με τρίποντο του Τζέφερσον

20:48 | 26.09.2025
Τάιμ άουτ η Καρδίτσα
20:47 | 26.09.2025

18-10 με τον Σέιμπεν Λι, με το που πέρασε στο ματς για τον Ολυμπιακό

20:45 | 26.09.2025

16-10 με 1/2 βολές του Έλις για την Καρδίτσα

20:45 | 26.09.2025

16-9 με τον Μιλουτίνοφ

20:44 | 26.09.2025

14-9 με τον Κασσελάκη μειώνει η Καρδίτσα

20:43 | 26.09.2025

14-7 με τον Μιλουτίνοφ αυξάνει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός

20:43 | 26.09.2025

12-7 με νέο καλάθι του Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό για τον Ολυμπιακό

20:43 | 26.09.2025

10-7 με κάρφωμα του Βεζένκοφ

20:42 | 26.09.2025

8-7 με τρίποντο του Τζέφερσον

20:42 | 26.09.2025

8-4 με δεύτερο τρίποντο από τον Ντόρσεϊ

20:41 | 26.09.2025

5-4 ξανά με τον Τζέφερσον η Καρδίτσα

20:41 | 26.09.2025

5-2 με τον Τζέφερσον το πρώτο καλάθι της Καρδίτσας

20:40 | 26.09.2025

5-0 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ

20:39 | 26.09.2025

3-0 με τρίποντο του Ντόρσεϊ το πρώτο καλάθι του αγώνα για τον Ολυμπιακό

20:38 | 26.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:37 | 26.09.2025

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ

20:36 | 26.09.2025

Ώρα για τον Εθνικό Ύμνο

20:36 | 26.09.2025
Η πεντάδα της Καρδίτσας

Γουίγκινς, Τζέφερσον, Έλις, Κασελάκης, Τζέφερσον

20:33 | 26.09.2025
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ

20:29 | 26.09.2025
20:27 | 26.09.2025
Οι 12άδες των δύο ομάδων


Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκη, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ

Καρδίτσα: Γουίγκινς, Μπράντον Τζέφερσον, Ντέιμιεν Τζέφερσον, Χόρχλερ, Έλις, Λιάπη, Ζευγαρά, Δίπλαρο, Κασελάκη, Καμπερίδη, Μάντσεν, Χουγκάζ

20:24 | 26.09.2025

Με μικρή καθυστέρηση θα αρχίσει ο αγώνας, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΟΚ

20:23 | 26.09.2025

Εκτός 12άδας για τον Ολυμπιακό είναι και οι Κίναν Έβανς και Σακίλ ΜακΚίσικ

20:22 | 26.09.2025
Φρανκ Ντιλικίνα: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ
Ολοκληρώθηκε το ερυθρόλευκο deal με την Παρτιζάν
20:18 | 26.09.2025

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη σεζόν, χωρίς να έχει όμως στη διάθεσή του το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Φρανκ Ντιλικίνα

20:17 | 26.09.2025
Ο Ρομπ Γκρέι
ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84: Oι Πατρινοί προκρίθηκαν στον τελικό του Super Cup με 30αρα του Ρομπ Γκρέι
Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη ήταν ανώτερη από το ξεκίνημα και πανηγύρισε μία δίκαιη πρόκριση στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ολυμπιακός - Καρδίτσα
20:16 | 26.09.2025

Νωρίτερα ο Προμηθέας Πάτρας νίκησε με 84-70 την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον τελικό

20:15 | 26.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημιτελικό του Super Cup, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καρδίτσα

20:15 | 26.09.2025
