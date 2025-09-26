Ολυμπιακός – Καρδίτσα 89-56 Τελικό: Νίκη και πρόκριση με «περίπατο» για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 89-56 της Καρδίτσας στη Ρόδο για το δεύτερο ημιτελικό του Super Cup του μπάσκετ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα Πάτρας, για την κατάκτηση του τροπαίου.
89-56 με κάρφρωμα του Χολ
87-56 με "τρελό" τρίποντο για την Καρδίτσα
87-53 με νέο τρίποντο του Πίτερς
84-53 με τον Γουόκαπ για τον Ολυμπιακό
82-53 με τρίποντο του Πίτερς
79-51 με τρίποντο του Πίτερς μετά από βολές της Καρδίτσας
76-49 με τρίποντο του Πίτερς
73-49 με τον Μάντσεν η Καρδίτσα
73-47 με δύσκολο καλάθι του Λι που έχει 15 πόντους
71-47 με τρίποντο του Δίπλαρου για την Καρδίτσα
71-44 με τον Έλις να καρφώνει εντυπωσιακά
71-42 με φόλοου από τον Χολ
69-42 με τον Μάντσεν μειώνει κι άλλο η Καρδίτσα
69-40 με τον Έλις για την Καρδίτσα
69-38 με κάρφωμα του Χολ
67-38 με τον Χολ να έχει 10 πόντους για τον Ολυμπιακό
65-38 με 2/2 βολές του Κασελάκη για την Καρδίτσα
65-36 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
63-36 με τον Έλις η Καρδίτσα
63-34 με τον Λι να έχει 13 πόντους για τον Ολυμπιακό
61-34 με τον Δίπλαρο
61-32 με τον Ντόρσεϊ "εκτοξεύει" τη διαφορά ο Ολυμπιακός
59-32 αυξάνει κι άλλο τη διαφορά ο Ολυμπιακός
57-32 με τρίποντο του Βεζένκοφ
52-32 με τον Λι ο Ολυμπιακός
50-32 με τον Κασελάκη και πάλι η Καρδίτσα, μετά από τρίτη τάπα του Αντετοκούνμπο στο ματς
50-30 μειώνει η Καρδίτσα
50-28 με 3/3 βολές από τον Γουόκαπ
Φοβερή τάπα του Αντετοκούνμπο για τον Ολυμπιακό
47-28 με τρίποντο του Κασελάκη για την Καρδίτσα
Ο Ολυμπιακός ήταν τρομερός στην άμυνα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και "κλείδωσε" την Καρδίτσα, την ώρα που ο ίδιος "πυροβόλησε" με Ντόρσεϊ - Βεζένκοφ στο πρώτο δεκάλεπτο και Χολ στη δεύτερη περίοδο, για το 47-25 στο 20'.
47-25 με 1/2 βολές του Λι ο Ολυμπιακός
46-25 με σόου του Χολ για τον Ολυμπιακό
44-25 με νέο κάρφωμα του Χολ από ασίστ του Παπανικολάου
42-25 με τον Λι ξανά ο Ολυμπιακός
40-25 με τον Λι ο Ολυμπιακός
38-25 με τρίποντο του Κασσελάκη ξεκολλάει η Καρδίτσα
38-22 με νέο φοβερό κάρφωμα του Χολ για τον Ολυμπιακό
36-22 με τον Πίτερς ο Ολυμπιακός
Άστοχος στη βολή
34-22 με καλάθι και φάουλ του Παπανικολάου για τον Ολυμπιακό
32-22 με τον Καμπερίδη
32-20 με κάρφωμα του Χολ για τον Ολυμπιακό
30-20 με τον Γουόρντ το πρώτο καλάθι του δευτέρου δεκαλέπτου
28-20 με τρίποντο του Ντόρσεϊ στο τέλος του 10λέπτου
25-20 με τρίποντο του Δίπλαρου για την Καρδίτσα
25-17 με τον Μιλουτίνοφ
23-17 με τον Βεζένκοφ να έχει 9 πόντους για τον Ολυμπιακό
21-17 με τον Χόρχλερ μειώνει κι άλλο η Καρδίτσα
21-15 με τον Μάντσεν μειώνει η Καρδίτσα
21-13 με τον Λι για τον Ολυμπιακό
19-13 με βολή του Βεζένκοφ για τεχνική ποινή στην Καρδίτσα
18-13 με τρίποντο του Τζέφερσον
18-10 με τον Σέιμπεν Λι, με το που πέρασε στο ματς για τον Ολυμπιακό
16-10 με 1/2 βολές του Έλις για την Καρδίτσα
16-9 με τον Μιλουτίνοφ
14-9 με τον Κασσελάκη μειώνει η Καρδίτσα
14-7 με τον Μιλουτίνοφ αυξάνει το προβάδισμα ο Ολυμπιακός
12-7 με νέο καλάθι του Βεζένκοφ στον αιφνιδιασμό για τον Ολυμπιακό
10-7 με κάρφωμα του Βεζένκοφ
8-7 με τρίποντο του Τζέφερσον
8-4 με δεύτερο τρίποντο από τον Ντόρσεϊ
5-4 ξανά με τον Τζέφερσον η Καρδίτσα
5-2 με τον Τζέφερσον το πρώτο καλάθι της Καρδίτσας
5-0 με 2/2 βολές του Βεζένκοφ
3-0 με τρίποντο του Ντόρσεϊ το πρώτο καλάθι του αγώνα για τον Ολυμπιακό
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
Ώρα για τον Εθνικό Ύμνο
Γουίγκινς, Τζέφερσον, Έλις, Κασελάκης, Τζέφερσον
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ
Ολυμπιακός: Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκη, Λι, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ
Καρδίτσα: Γουίγκινς, Μπράντον Τζέφερσον, Ντέιμιεν Τζέφερσον, Χόρχλερ, Έλις, Λιάπη, Ζευγαρά, Δίπλαρο, Κασελάκη, Καμπερίδη, Μάντσεν, Χουγκάζ
Με μικρή καθυστέρηση θα αρχίσει ο αγώνας, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΟΚ
Εκτός 12άδας για τον Ολυμπιακό είναι και οι Κίναν Έβανς και Σακίλ ΜακΚίσικ
Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη σεζόν, χωρίς να έχει όμως στη διάθεσή του το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Φρανκ Ντιλικίνα
Νωρίτερα ο Προμηθέας Πάτρας νίκησε με 84-70 την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον τελικό
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημιτελικό του Super Cup, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Καρδίτσα
