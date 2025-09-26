Φρανκ Ντιλικινά: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ

Το “σήριαλ” είχε τελικά… happy ending. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το πρωί της Παρασκευής (26.09.2025) την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά από την Παρτιζάν.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έκαναν δικό τους τον πρώην γκαρντ της Παρτιζάν, μετά από περίπου μια εβδομάδα διαπραγματεύσεων με τους Σέρβους και με αμοιβαίες υποχωρήσεις μεταξύ των δυο πλευρών. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επιθυμία του 28χρονου άσου να παίξει στον Ολυμπιακό, την ώρα που ήταν δυσαρεστημένος στην Παρτίζαν (του είχε προτείνει επέκταση συμβολαίου αλλά με μειωμένες αποδοχές).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντιλικινά υπέγραψε για 1+1 χρόνια και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα. Δεν είναι απίθανο να ακολουθήσει και την αποστολή της ομάδας στην Ισπανία για τη “διαβολοβδομάδα” της Euroleague απέναντι σε Μπασκόνια (30.09.2025) και Ρεάλ (02.09.2025), προκειμένου να αρχίσει να προσαρμόζεται.

H ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina. Ο Γάλλος γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο 2ετους διάρκειας.

Το who is whο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όνομα: Frank Ntilikina

Γεννήθηκε: 28/07/1998

Υπηκοότητα: Γαλλία

Ύψος: 1.94μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

2015–2017 SIG Strasbourg

2017–2021 New York Knicks

2021–2023 Dallas Mavericks

2023–2024 Charlotte Hornets

2024–2025 Partizan

Οι περσινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 7 πόντους, 2 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ. Στην Αδριατική λίγκα είχε μέσο όρο 7.1 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε συλλογικό επίπεδο

Πρωταθλητής Σεβρίας (2025)

Πρωταθλητής Αδριατικής (2025)

Σε Εθνικό επίπεδο

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2020)

Ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2024)

Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο (2019)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ U16 (2014)

Σε ατομικό επίπεδο

Καλύτερος νέος παίκτης στην Γαλλία (2016, 2017)

MVP στο Ευρωμπάσκετ U18 (2016)