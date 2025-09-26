ΑΕΚ – Προμηθέας 70-84: Oι Πατρινοί προκρίθηκαν στον τελικό του Super Cup με 30αρα του Ρομπ Γκρέι

Ο Προμηθέας ήταν ο μεγάλος νικητής του πρώτου ημιτελικού του Super Cup στη Ρόδο. Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη επικράτησε της ΑΕΚ με 84-70 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ολυμπιακός – Καρδίτσα.

Ο Προμηθέας ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, έχοντας σε μεγάλη μέρα τους δύο Αμερικανούς γκαρντ του, τον Ρομπ Γκρέι και τον Κένταλ ΜακΚάλουμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώτος έδωσε μία απίστευτη παράσταση στο πρώτο ημίχρονο, όπου σημείωσε τους 19 από τους 30 συνολικά πόντους του, ενώ ο δεύτερος πήρε την ομάδα του στις πλάτες του στα τελευταία λεπτά, πετυχαίνοντας όλους τους κρίσιμους πόντους (συνολικά 19).

Ένα γκολ-φάουλ του ΜακΚάλουμ για το 77-68 στο 38′ ήταν αυτό που κλείδωσε το αποτέλεσμα, με την ΑΕΚ να κάνει 19 λάθη και να “κολλάει” στο σκορ στα τελευταία λεπτά, χάνοντας με κάτω τα χέρια ένα παιχνίδι που μέχρι και πέντε λεπτά πριν το φινάλε, έδειχνε ότι θα κρινόταν στο σουτ.

Από πλευράς ηττημένων, ο Σίλβα με 20 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο Λεκαβίτσιους με 14 πόντους ήταν οι μόνοι που διασώθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-24, 37-42, 55-61, 70-84.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Φλιώνης 5 (1 τρίποντο, 3 ασίστ), Κουζμίνσκας 7 (1), Μπάρτλι 9 (2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη), Αρμς 3 (0/5 σουτ, 3/4 βολές), Σίλβα 20 (5/7 δίποντα, 10/12 βολές, 10 ριμπάουντ), Σκορδίλης 4, Κατσίβελης 6 (6 ριμπάουντ, 5 λάθη), Λεκαβίτσιους 14 (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Χαραλαμπόπουλος.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 11 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Κόουλμαν 4 (7 ριμπάουντ), ΜακΚάλουμ 19 (4/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 7 ασίστ), Καραγιαννίδης 7 (1/7 βολές), Γκρέι 30 (7/11 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Πλώτας, Μπαζίνας 3 (1), Κομνιανίδης, Πόλικαπ 2, Μακούρα 8 (2/7 τρίποντα), Σταυρακόπουλος.

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 12/26 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 25/33 βολές, 38 ριμπάουντ (30 αμυντικά – 8 επιθετικά), 12 ασίστ, 6 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 20 λάθη, 27 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά του Προμηθέα: 21/38 δίποντα, 8/26 τρίποντα, 18/26 βολές, 31 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 8 επιθετικά), 11 ασίστ, 13 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 11 λάθη, 26 φάουλ.