Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε το εμπόδιο της Νέφτσι Μπακού και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Επόμενη αντίπαλος για την ομάδα του Πειραιά είναι η Λουντογκόρετς, με τους Βούλγαρους να αφήνουν εκτός συνέχειας τη Μούρα από τη Σλοβενία.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των δύο παιχνιδιών με τη Λουντογκόρετς, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στις 3 Αυγούστου κι ώρα 22:00 στο “Γ. Καραϊσκάκης” και το δεύτερο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 10 Αυγούστου στις 21:00.

Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Champions League και θα βρεθεί μία ανάσα από τους ομίλους της κορυφαίας διοργάνωσης.

Αναλυτικά:

Οι ημερομηνίες και οι ώρες των δύο αγώνων μας κόντρα στην Λουντογκόρετς!