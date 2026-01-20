Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93: Ασταμάτητοι Πειραιώτες με διαστημικό Βεζένκοφ

Παίζοντας το μπάσκετ που ονειρεύεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 100-93 στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση και παίζει ίσως το καλύτερο μπάσκετ αυτή την περίοδο στην Ευρώπη. Νέο του θύμα ήταν η Μακάμπι Τελ Αβίβ, την οποία νίκησε με 100-93 στο ΣΕΦ και πανηγύρισε την τρίτη σερί νίκη του στην Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 14-8 και έκανε ακόμα ένα βήμα για την είσοδο στην πρώτη τετράδα που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Στο 9-14 υποχώρησε η Μακάμπι, η οποία άντεξε για ένα δεκάλεπτο στο Φάληρο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού βρίσκεται σε ημιάγρια κατάσταση, μετρώντας 28 πόντους (6/8 τρίποντα) και 6 ριμπάουντ.

Ο καλύτερος ψηλός της Euroleague, Νίκολα Μιλουτίνοφ, ακολούθησε σε απόδοση με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Φουρνιέ είχε 12 πόντους και 9 ασίστ, ενώ καλές εντυπώσεις άφησε στο ντεμπούτο του στην Euroleague με την ερυθρόλευκη φανέλα ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο δεκάλεπτο (27-24), ωστόσο ο Ολυμπιακός με ένα τρομερό 20-0 φρόντισε να την εξαφανίσει από το παρκέ στη δεύτερη περίοδο και να πάει στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο με διαφορά 24 πόντων (58-34)!

Η Μακάμπι έβγαλε αντίδραση στο τρίτο δεκάλεπτο, μείωσε ακόμα και στους 8 πόντους (70-62), αλλά όταν ο Ολυμπιακός σοβαρεύτηκε, ανέβασε και πάλι τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα.

Οι Ισραηλινοί δεν το έβαλαν ποτέ κάτω, μείωσαν και πάλι στους 8 πόντους (80-72), αλλά δεν μπόρεσαν να απειλήσουν ποτέ περισσότερο τους Πειραιώτες.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Νιλικίνα (3 ασίστ), Γουόρντ 8 (4/7 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Βεζένκοβ 28 (4/6 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Παπανικολάου (0/4 σουτ, 3 ασίστ), Ντόρσεϊ 7 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 9 (2/2 δίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 13 (4/7 δίποντα, 5/7 βολές, 9 ριμπάουντ), Χολ 7 (3/3 δίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ), Τζόουνς 6 (3/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Φουρνιέ 12 (3/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 9 ασίστ).

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Κάτας): Λούντμπεργκ 10 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χορντ 11 (4/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κλαρκ 9 (3/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Σάντος 5 (1), Σόρκιν 21 (6/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπρισέτ 11 (3/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρέιμαν 3 (1), Ντάουτιν 15 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/4 βολές), Λιφ 2, Μπλατ 6 (2 τρίποντα, 4 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά του Ολυμπιακού: 27/43 δίποντα, 11/26 τρίποντα, 13/16 βολές, 40 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 18 επιθετικά), 29 ασίστ, 5 κλεψίματα, 16 λάθη, 16 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Μακάμπι Τελ Αβίβ: 16/30 δίποντα, 16/35 τρίποντα, 13/16 βολές, 25 ριμπάουντ (13 αμυντικά – 12 επιθετικά), 26 ασίστ, 12 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 12 λάθη, 20 φάουλ