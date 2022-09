Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του αγώνα με τον Βόλο για την 4η αγωνιστική της Super League 1, με τον Κάρλος Κορμπεράν να ανακοινώνει την αποστολή για την κυριακάτικη αναμέτρηση.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο στις (11/9, 18:30), με τον Κάρλος Κορμπεράν να έχει πλέον στη διάθεση του Βρσάλικο αλλά και τον Εμβιλά ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.

Ειδικότερα ο Κροάτης τίθεται ετοιμοπόλεμος μετά από περίπου 1 μήνα απουσίας από την αγωνιστική δράση εξαιτίας υποτροπής του τραυματισμού του.

Αντίθετα ο Ιν μπομ Χουάνγκ δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα, με τον Ισπανό προπονητή να τον αφήνει εκτός αποστολής ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Αμπουμπακάρ Καμαρά.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Βατσλίκ, Κρίστινσον, Τζολάκης, Βρσάλικο, Ρέτσος, Παπασταθόπουλος, Μπα, Άβιλα, Μανωλάς, Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Κούντε, Μασούρας, Μπόουλερ, Μπιέλ, Αγκιμπού Καμαρά, Βαλμπουενά, Ντε Λα Φουέντε, Ροντρίγκες, Αραμπί, Ουί-Τζο Χουάνγκ.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Bόλο. / The squad players selected ahead of the match against Volos NFC. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYVOL #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/b8LKhLl0aG