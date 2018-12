Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για τον αγώνα με τη Μίλαν στο “Καραϊσκάκης” και σε αυτή δεν περιλαμβάνονται τα ονόματα των Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου και Ματίας Ναουέλ, αφού κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων.

Κάπως έτσι, ο Πέδρο Μαρτίνς είναι αναγκασμένος να σχεδιάσει τον αγώνα, χωρίς δύο από τους βασικούς εξτρέμ του, γεγονός που αναμένεται να φέρει τον Φορτούνη σε θέση πλάγιου στην επίθεση.

Χουτεσιώτης, Γιαννιώτης, Σα, Ελαμπντελαουί, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Σισέ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Φετφατζίδης, Γκιγιέρμε, Βρουσάι, Ποντένσε, Γκερέρο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μίλαν. / The squad players selected ahead of the match against @acmilan. 🔴⚪️⚽️#olympiacos #UEL #OLYMIL #squadlist @EuropaLeague pic.twitter.com/GJXt4EcYvM

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) December 12, 2018