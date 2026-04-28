Ολυμπιακός – Μονακό 91-70 τελικό: Σαρωτική εμφάνιση και 1-0 στα πλέι οφ της Euroleague για τους ερυθρολεύκους

Μεγάλη νίκη με πρωταγωνιστές τους Μιλουτίνοφ και Τζόσεφ
Ο Μιλουτίνοφ και ο Ντόρσεϊ στο ΣΕΦ
Ο Μιλουτίνοφ και ο Ντόρσεϊ στο ΣΕΦ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 91-70 τη Μονακό στο πρώτο ματς της σειράς των πλέι οφ της Euroleague και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final Four.

23:10 | 28.04.2026
23:03 | 28.04.2026
Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ
Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Οι Πειραιώτες διέλυσαν τους Μονεγάσκους και έκαναν το 1-0 στα πλέι οφ της Euroleague
Μιλουτίνοφ και Τζόσεφ ξεχώρισαν στη νίκη των Πειραιωτών
23:01 | 28.04.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να διαλύει την Μονακό και να κάνει το 1-0 στη σειρά
23:01 | 28.04.2026
91-70 με βολές του Τζέιμς
23:00 | 28.04.2026
91-68 με κάρφωμα του Χολ
23:00 | 28.04.2026
89-68 με καλάθι του Μπλοσομγκέιμ
23:00 | 28.04.2026
89-66 με κάρφωμα του Φουρνιέ
22:59 | 28.04.2026
87-66 με βολές του Τζέιμς
22:58 | 28.04.2026
87-63 με τρίποντο του Φουρνιέ
22:58 | 28.04.2026
84-63 με τον Τζέιμς
22:58 | 28.04.2026
84-61 απίθανο κάρφωμα του Χολ με ασίστ του Τζόσεφ
22:57 | 28.04.2026
82-61 με τον Ντιάλο
22:57 | 28.04.2026
82-59 τρομέρο τρίποντο του Βεζένκοφ
22:56 | 28.04.2026
79-59 με τρίποντο του Τζόσεφ
22:55 | 28.04.2026
76-59 με λέι απ του Ντιάλο
22:52 | 28.04.2026
76-57 με τρίποντο του Βεζένκοφ
22:52 | 28.04.2026
73-57 με τον Τζέιμς
22:51 | 28.04.2026
73-55 με άνετο λέι απ του Φουρνιέ
22:49 | 28.04.2026
71-55 με 2 βολές του Τζέιμς
22:48 | 28.04.2026
71-53 με βολές του Μπλοσομγκέιμ
22:47 | 28.04.2026
Ο Σέρβος ψηλός αποθεώθηκε κατά την αποχώρησή του από το παρκέ
22:47 | 28.04.2026
71-51 με τη βολή του Μιλουτίνοφ
22:47 | 28.04.2026
Ο Γουόρντ έχει μείνει στα 4:28 λεπτά συμμετοχής, δεν έχει επιστρέψει έκτοτε στο παρκέ
22:45 | 28.04.2026
Ο Βεζένκοφ επέστρεψε στο παρκέ με ράμματα, μετά το χτύπημα του Ντιάλο
22:45 | 28.04.2026
70-51 κάρφωμα και φάουλ στον Μιλουτίνοφ, double double του Σέρβου
22:42 | 28.04.2026
68-51 με καλάθι μέσης απόστασης του Μιλουτίνοφ
22:38 | 28.04.2026
Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να είναι στο +15 και να αγκαλιάζει τη νίκη
22:37 | 28.04.2026
66-51 με τρίποντο του Τζόσεφ, μεγάλο παιχνίδι του Καναδού
22:36 | 28.04.2026
63-51 με τη βολή του Τζέιμς
22:36 | 28.04.2026
63-50 καλάθι και φάουλ από τον Τζέιμς
22:35 | 28.04.2026
63-48 με τρίποντο του Πίτερς
22:34 | 28.04.2026
60-48 με λέι απ του Τάρπεϊ στον αιφνιδιασμό
22:33 | 28.04.2026
60-46 με κάρφωμα του Τάις
22:31 | 28.04.2026
60-44 με βολές του Μιλουτίνοφ
22:29 | 28.04.2026
58-44 με βολές του Ντιάλο
22:29 | 28.04.2026
58-42 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
22:28 | 28.04.2026
56-42 με κάρφωμα του Μπλοσομγκέιμ
22:27 | 28.04.2026
5' για το τέλος της τρίτης περιόδου
22:26 | 28.04.2026
Δεν μέτρησε το καλάθι, σωστή απόφαση των διαιτητών
22:25 | 28.04.2026
Ο Ντόρσεϊ κέρδισε φάουλ στο κέντρο και πέτυχε και το καλάθι, όμως οι διαιτητές δεν το μέτρησαν

Έκανε challenge ο Μπαρτζώκας

22:24 | 28.04.2026
56-40 ξέφυγε στο σκορ ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ
22:23 | 28.04.2026
54-40 με καλάθι μέσης απόστασης του Ντόρσεϊ
22:22 | 28.04.2026
52-40 με ωραία συνεργασία του Πίτερς με τον Γουόκαπ
22:21 | 28.04.2026
50-40 με τον Οκόμπο
22:21 | 28.04.2026
50-38 με βολές του Πίτερς, που αντικατέστησε τον Βεζένκοφ
22:20 | 28.04.2026
Αντιαθλητικό στον Ντιάλο για το χτύπημα στον Βεζένκοφ μετά από instant replay
22:17 | 28.04.2026
Μάτωσε ο Βεζένκοφ από χτύπημα του Ντιάλο
EUROLEAGUE 2025-2026 / PLAYOFFS 1ος ΑΓΩΝΑΣ / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΟΝΑΚΟ. (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
22:16 | 28.04.2026
48-38 μεγάλο τρίποντο του Γουόκαπ
22:15 | 28.04.2026
45-38 με τον Τάις
22:08 | 28.04.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
22:08 | 28.04.2026
Ο Κόρι Τζόσεφ ξεχώρισε για τον Ολυμπιακό στο 2ο δεκάλεπτο

Είχε 7 πόντους και 2 ριμπάουντ για να μαζέψει 12 στο σύστημα αξιολόγησης

21:59 | 28.04.2026
Ο Ολυμπιακός με 10-0 σερί έκλεισε τέλεια την δεύτερη περίοδο
21:59 | 28.04.2026
45-36 με καλάθι του Ντόρσεϊ
21:58 | 28.04.2026
43-36 με δύο βολές του Τζόσεφ
21:56 | 28.04.2026
Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της περιόδου
21:55 | 28.04.2026
41-36 με τρίποντο του Βεζένκοφ, σερί 6-0 του Ολυμπιακού
21:55 | 28.04.2026
38-36 με ελεύθερο τρίποντο του Ντόρσεϊ
21:54 | 28.04.2026
Άστοχη η βολή του Γάλλου
21:54 | 28.04.2026
Πολύ κακός ο Ολυμπιακός στα τελευταία λεπτά
21:54 | 28.04.2026
35-36 καλάθι και φάουλ του Οκόμπο
21:54 | 28.04.2026
35-34 με κάρφωμα του Ντιάλο
21:48 | 28.04.2026
Κακό το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, η διακοπή επηρέασε τον αγώνα
21:48 | 28.04.2026
35-32 με καλάθι του Οκόμπο
21:46 | 28.04.2026
Έχασε δύο βολές ο Ντόρσεϊ
21:46 | 28.04.2026
35-30 με τη βολή του Τζόσεφ
21:45 | 28.04.2026
34-30 με καλάθι και φάουλ του Τζόσεφ
21:44 | 28.04.2026
32-30 επέστρεψε με κάρφωμα του Μπλόσομγκέιμ η Μονακό
21:44 | 28.04.2026
5:30' απομένουν για τη λήξη του ημιχρόνου
21:43 | 28.04.2026
32-28 με τρίποντο του Τάρπεϊ
21:41 | 28.04.2026
32-25 με 1/2 βολές του Φουρνιέ
21:40 | 28.04.2026
Ξεκίνησε και πάλι το ματς
21:38 | 28.04.2026
Διορθώθηκε το πρόβλημα και από λεπτό σε λεπτό θα ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι
21:34 | 28.04.2026
Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, καθώς έσβησαν οι πινακίδες του ΣΕΦ
21:33 | 28.04.2026
31-25 με ωραίο καλάθι του Τζόσεφ, τάιμ άουτ από τη Μονακό
21:32 | 28.04.2026
Πήρε φωτιά το ΣΕΦ
21:32 | 28.04.2026
29-25 με τρίποντο του Φουρνιέ
21:31 | 28.04.2026
Ο Χολ έκανε και τρίτο μπλοκ στο ΣΕΦ
21:30 | 28.04.2026
26-25 με λέι απ του Φουρνιέ στον αιφνιδιασμό
21:30 | 28.04.2026
24-25 με καλάθι του Τάις μετά από τρεις προσπάθειες
21:29 | 28.04.2026
24-23 μέσα και η βολή του ΜακΚίσικ
21:28 | 28.04.2026
Δεν άλλαξε η απόφαση των διαιτητών
21:27 | 28.04.2026
Έκανε challenge ο Μαρκοϊσβίλι

Θέλει να γίνει επιθετικό το φάουλ που κέρδισε ο ΜακΚίσικ

21:27 | 28.04.2026
23-23 καλάθι και φάουλ του ΜακΚίσικ
21:26 | 28.04.2026
21-23 με τρίποντο του Τάρπεϊ
21:26 | 28.04.2026
21-20 με λέι απ του ΜακΚίσικ
21:26 | 28.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:25 | 28.04.2026
Το ματς στο ΣΕΦ είχε καλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι χέρι

Ξεχώρισε ο Βεζένκοφ με 11 πόντους στην πρώτη περίοδο

21:23 | 28.04.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με τη Μονακό να είναι μπροστά με έναν πόντο σε ένα κλειστό παιχνίδι
21:23 | 28.04.2026
19-20 με καλάθι του Οκόμπο
21:23 | 28.04.2026
19-18 με καλάθι του Βεζένκοφ, όλα ξεκίνησαν από μπλοκ του Χολ
21:19 | 28.04.2026
17-18 με ωραίο καλάθι του Ντιάλο
21:19 | 28.04.2026
17-16 με καλάθι του Βεζένκοφ από ασίστ του Μιλουτίνοφ
21:18 | 28.04.2026
15-16 με φόλοου του Μιλουτίνοφ
21:17 | 28.04.2026
13-16 με τρεις εύστοχες βολές του Τζέιμς
21:16 | 28.04.2026
Κέρδισε τις βολές η Μονακό
21:14 | 28.04.2026
Η Μονακό έκανε challenge για να πάρει τρεις βολές ο Τζέιμς για φάουλ του Βεζένκοφ στο σουτ, που δόθηκε χαμηλά
21:14 | 28.04.2026
13-13 με λέι απ του Βεζένκοφ
21:14 | 28.04.2026
11-13 με καλάθι του Χέιζ
21:13 | 28.04.2026
11-11 με φόλοου του Μιλουτίνοφ
21:11 | 28.04.2026
4:39' απομένουν στο πρώτο δεκάλεπτο
21:11 | 28.04.2026
9-11 με τον Χέιζ
21:09 | 28.04.2026
Ο Γουόρντ έκανε δεύτερο φάουλ και έφυγε τρέχοντας για τα αποδυτήρια

Άγνωστος ο λόγος

21:09 | 28.04.2026
9-9 μέσα και η βολή του Βεζένκοφ
21:07 | 28.04.2026
8-9 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ, διάβασε το παιχνίδι ο Γουόκαπ
21:06 | 28.04.2026
6-9 με τον Βεζέννκοφ
21:06 | 28.04.2026
4-9 με τρίποντο του Ντιάλο
21:06 | 28.04.2026
4-6 με τον Μπλόσομγκέιμ
21:05 | 28.04.2026
4-4 με λέι απ του Γουόρντ στο ανοιχτό γήπεδο
21:04 | 28.04.2026
2-4 με καλάθι μέσης απόστασης του Μάικ Τζέιμς
21:03 | 28.04.2026
2-2 με λέι απ του Ντόρσεϊ
21:02 | 28.04.2026
0-2 με καλάθι του Ντιάλο από λάθος του Βεζένκοφ
21:02 | 28.04.2026
Ξεκίνησε το μεγάλο παιχνίδι
21:00 | 28.04.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
20:59 | 28.04.2026
Ο Βεζένκοφ πήρε τα βραβεία για τον κορυφαίο σκόρερ και για τη συμμετοχή του στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν

Και ο Μιλουτίνοφ παρέλαβε το βραβείο για την παρουσία του στην καλύτερη πεντάδα

20:59 | 28.04.2026
Στραζέλ, Τζέιμς, Ντιάλο, Μπλόσομγκέιμ και Τάις για την Μονακό
20:54 | 28.04.2026
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκινούν για τον Ολυμπιακό
20:52 | 28.04.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο ΣΕΦ
20:50 | 28.04.2026
Πέρες, Ζαμοΐσκι, Πέτεκ οι διαιτητές της αναμέτρησης
20:49 | 28.04.2026
Την αποθέωση γνώρισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο ΣΕΦ
Ο Μπαρτζώκας στο ΣΕΦ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
20:48 | 28.04.2026
Η 10αδα της Μονακό

Οκόμπο, Μπλοσομγκέιμ, Τάις, Ντιάλο, Χέις, Τάρμπεϊ, Μπέγκαριν, Νέντοβιτς, Στράζελ, Τζέιμς

20:48 | 28.04.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Τζόουνς, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ

20:47 | 28.04.2026

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν γεμίσει το ΣΕΦ όπως αναμενόταν με την ατμόσφαιρα να είναι «καυτή» πριν το τζάμπολ. Υποδέχτηκαν τον Βεζένκοφ, φωνάζοντας «MVP, MVP»

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
20:46 | 28.04.2026
Το ΣΕΦ έχει γεμίσει με κόκκινα συλλεκτικά μπλουζάκια για τη σειρά των πλέι οφ με τη Μονακό
Ο Ολυμπιακός γέμισε το ΣΕΦ με κόκκινα μπλουζάκια για το game 1 με τη Μονακό, στα playoffs της Euroleague
Σε ρυθμούς playoffs οι Πειραιώτες, για το 1-0 κόντρα στη Μονακό
20:46 | 28.04.2026

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με τρία σέντερ και δύο πόιντ γκαρντ στο ΣΕΦ, αφού Νιλικίνα και Μόρις έμειναν εκτός, ενώ στο «5» ο μόνος που έμεινε εκτός είναι ο Φαλ

20:32 | 28.04.2026

Η Μονακό μπορεί να έχει μόλις 10 παίκτες, αλλά δεν παύει να είναι επικίνδυνη, ενώ μετράει και τέσσερις διαδοχικές νίκες κόντρα στον Ολυμπιακό

20:32 | 28.04.2026
Ο Ολυμπιακός θα ψάξει να κρατήσει το πλεονέκτημα έδρας που εξασφάλισε τερματίζοντας πρώτος στη regular season κόντρα σε μία Μονακό 10 παικτών
20:32 | 28.04.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το 1ο ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague

Παρί – Μπάγερν 5-4: Η αποθέωση του ποδοσφαίρου και όλα τα στοιχειωμένα ρεκόρ που έσπασαν στον ημιτελικό του Champions League
Στο Παρίσι παρακολουθήσαμε την πεμπτουσία του ποδοσφαίρου, με τις δύο καλύτερες ομάδες της Ευρώπης να προσφέρουν τον πιο συγκλονιστικό ημιτελικό στην ιστορία του Champions League
