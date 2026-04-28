Ολυμπιακός – Μονακό 91-70 τελικό: Σαρωτική εμφάνιση και 1-0 στα πλέι οφ της Euroleague για τους ερυθρολεύκους

Euroleague Playoffs 1ος αγώνας
91
-
70
Τελικό σκορ
Ο Μιλουτίνοφ και ο Ντόρσεϊ στο ΣΕΦ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Ο Ολυμπιακός κέρδισε 91-70 τη Μονακό στο πρώτο ματς της σειράς των πλέι οφ της Euroleague και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final Four.
23:10 | 28.04.2026
23:01 | 28.04.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να διαλύει την Μονακό και να κάνει το 1-0 στη σειρά
23:01 | 28.04.2026
91-70 με βολές του Τζέιμς
23:00 | 28.04.2026
89-68 με καλάθι του Μπλοσομγκέιμ
23:00 | 28.04.2026
89-66 με κάρφωμα του Φουρνιέ
22:59 | 28.04.2026
87-66 με βολές του Τζέιμς
22:58 | 28.04.2026
87-63 με τρίποντο του Φουρνιέ
22:58 | 28.04.2026
84-61 απίθανο κάρφωμα του Χολ με ασίστ του Τζόσεφ
22:57 | 28.04.2026
82-59 τρομέρο τρίποντο του Βεζένκοφ
22:56 | 28.04.2026
79-59 με τρίποντο του Τζόσεφ
22:55 | 28.04.2026
76-59 με λέι απ του Ντιάλο
22:52 | 28.04.2026
76-57 με τρίποντο του Βεζένκοφ
22:51 | 28.04.2026
73-55 με άνετο λέι απ του Φουρνιέ
22:49 | 28.04.2026
71-55 με 2 βολές του Τζέιμς
22:48 | 28.04.2026
71-53 με βολές του Μπλοσομγκέιμ
22:47 | 28.04.2026
Ο Σέρβος ψηλός αποθεώθηκε κατά την αποχώρησή του από το παρκέ
22:47 | 28.04.2026
71-51 με τη βολή του Μιλουτίνοφ
22:47 | 28.04.2026
Ο Γουόρντ έχει μείνει στα 4:28 λεπτά συμμετοχής, δεν έχει επιστρέψει έκτοτε στο παρκέ
22:45 | 28.04.2026
Ο Βεζένκοφ επέστρεψε στο παρκέ με ράμματα, μετά το χτύπημα του Ντιάλο
22:45 | 28.04.2026
70-51 κάρφωμα και φάουλ στον Μιλουτίνοφ, double double του Σέρβου
22:42 | 28.04.2026
68-51 με καλάθι μέσης απόστασης του Μιλουτίνοφ
22:38 | 28.04.2026
Ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό να είναι στο +15 και να αγκαλιάζει τη νίκη
22:37 | 28.04.2026
66-51 με τρίποντο του Τζόσεφ, μεγάλο παιχνίδι του Καναδού
22:36 | 28.04.2026
63-51 με τη βολή του Τζέιμς
22:36 | 28.04.2026
63-50 καλάθι και φάουλ από τον Τζέιμς
22:35 | 28.04.2026
63-48 με τρίποντο του Πίτερς
22:34 | 28.04.2026
60-48 με λέι απ του Τάρπεϊ στον αιφνιδιασμό
22:33 | 28.04.2026
60-46 με κάρφωμα του Τάις
22:31 | 28.04.2026
60-44 με βολές του Μιλουτίνοφ
22:29 | 28.04.2026
58-44 με βολές του Ντιάλο
22:29 | 28.04.2026
58-42 με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ
22:28 | 28.04.2026
56-42 με κάρφωμα του Μπλοσομγκέιμ
22:27 | 28.04.2026
5' για το τέλος της τρίτης περιόδου
22:26 | 28.04.2026
Δεν μέτρησε το καλάθι, σωστή απόφαση των διαιτητών
22:25 | 28.04.2026
Ο Ντόρσεϊ κέρδισε φάουλ στο κέντρο και πέτυχε και το καλάθι, όμως οι διαιτητές δεν το μέτρησαν
Έκανε challenge ο Μπαρτζώκας
22:24 | 28.04.2026
56-40 ξέφυγε στο σκορ ο Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ
22:23 | 28.04.2026
54-40 με καλάθι μέσης απόστασης του Ντόρσεϊ
22:22 | 28.04.2026
52-40 με ωραία συνεργασία του Πίτερς με τον Γουόκαπ
22:21 | 28.04.2026
50-38 με βολές του Πίτερς, που αντικατέστησε τον Βεζένκοφ
22:20 | 28.04.2026
Αντιαθλητικό στον Ντιάλο για το χτύπημα στον Βεζένκοφ μετά από instant replay
22:17 | 28.04.2026
Μάτωσε ο Βεζένκοφ από χτύπημα του Ντιάλο
22:16 | 28.04.2026
48-38 μεγάλο τρίποντο του Γουόκαπ
22:08 | 28.04.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
22:08 | 28.04.2026
Ο Κόρι Τζόσεφ ξεχώρισε για τον Ολυμπιακό στο 2ο δεκάλεπτο
Είχε 7 πόντους και 2 ριμπάουντ για να μαζέψει 12 στο σύστημα αξιολόγησης
21:59 | 28.04.2026
Ο Ολυμπιακός με 10-0 σερί έκλεισε τέλεια την δεύτερη περίοδο
21:59 | 28.04.2026
45-36 με καλάθι του Ντόρσεϊ
21:58 | 28.04.2026
43-36 με δύο βολές του Τζόσεφ
21:56 | 28.04.2026
Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της περιόδου
21:55 | 28.04.2026
41-36 με τρίποντο του Βεζένκοφ, σερί 6-0 του Ολυμπιακού
21:55 | 28.04.2026
38-36 με ελεύθερο τρίποντο του Ντόρσεϊ
21:54 | 28.04.2026
Πολύ κακός ο Ολυμπιακός στα τελευταία λεπτά
21:54 | 28.04.2026
35-36 καλάθι και φάουλ του Οκόμπο
21:54 | 28.04.2026
35-34 με κάρφωμα του Ντιάλο
21:48 | 28.04.2026
Κακό το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά, η διακοπή επηρέασε τον αγώνα
21:48 | 28.04.2026
35-32 με καλάθι του Οκόμπο
21:46 | 28.04.2026
Έχασε δύο βολές ο Ντόρσεϊ
21:46 | 28.04.2026
35-30 με τη βολή του Τζόσεφ
21:45 | 28.04.2026
34-30 με καλάθι και φάουλ του Τζόσεφ
21:44 | 28.04.2026
32-30 επέστρεψε με κάρφωμα του Μπλόσομγκέιμ η Μονακό
21:44 | 28.04.2026
5:30' απομένουν για τη λήξη του ημιχρόνου
21:43 | 28.04.2026
32-28 με τρίποντο του Τάρπεϊ
21:41 | 28.04.2026
32-25 με 1/2 βολές του Φουρνιέ
21:40 | 28.04.2026
Ξεκίνησε και πάλι το ματς
21:38 | 28.04.2026
Διορθώθηκε το πρόβλημα και από λεπτό σε λεπτό θα ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι
21:34 | 28.04.2026
Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, καθώς έσβησαν οι πινακίδες του ΣΕΦ
21:33 | 28.04.2026
31-25 με ωραίο καλάθι του Τζόσεφ, τάιμ άουτ από τη Μονακό
21:32 | 28.04.2026
29-25 με τρίποντο του Φουρνιέ
21:31 | 28.04.2026
Ο Χολ έκανε και τρίτο μπλοκ στο ΣΕΦ
21:30 | 28.04.2026
26-25 με λέι απ του Φουρνιέ στον αιφνιδιασμό
21:30 | 28.04.2026
24-25 με καλάθι του Τάις μετά από τρεις προσπάθειες
21:29 | 28.04.2026
24-23 μέσα και η βολή του ΜακΚίσικ
21:28 | 28.04.2026
Δεν άλλαξε η απόφαση των διαιτητών
21:27 | 28.04.2026
Έκανε challenge ο Μαρκοϊσβίλι
Θέλει να γίνει επιθετικό το φάουλ που κέρδισε ο ΜακΚίσικ
21:27 | 28.04.2026
23-23 καλάθι και φάουλ του ΜακΚίσικ
21:26 | 28.04.2026
21-23 με τρίποντο του Τάρπεϊ
21:26 | 28.04.2026
21-20 με λέι απ του ΜακΚίσικ
21:26 | 28.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:25 | 28.04.2026
Το ματς στο ΣΕΦ είχε καλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι χέρι
Ξεχώρισε ο Βεζένκοφ με 11 πόντους στην πρώτη περίοδο
21:23 | 28.04.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με τη Μονακό να είναι μπροστά με έναν πόντο σε ένα κλειστό παιχνίδι
21:23 | 28.04.2026
19-20 με καλάθι του Οκόμπο
21:23 | 28.04.2026
19-18 με καλάθι του Βεζένκοφ, όλα ξεκίνησαν από μπλοκ του Χολ
21:19 | 28.04.2026
17-18 με ωραίο καλάθι του Ντιάλο
21:19 | 28.04.2026
17-16 με καλάθι του Βεζένκοφ από ασίστ του Μιλουτίνοφ
21:18 | 28.04.2026
15-16 με φόλοου του Μιλουτίνοφ
21:17 | 28.04.2026
13-16 με τρεις εύστοχες βολές του Τζέιμς
21:16 | 28.04.2026
Κέρδισε τις βολές η Μονακό
21:14 | 28.04.2026
Η Μονακό έκανε challenge για να πάρει τρεις βολές ο Τζέιμς για φάουλ του Βεζένκοφ στο σουτ, που δόθηκε χαμηλά
21:14 | 28.04.2026
13-13 με λέι απ του Βεζένκοφ
21:13 | 28.04.2026
11-11 με φόλοου του Μιλουτίνοφ
21:11 | 28.04.2026
4:39' απομένουν στο πρώτο δεκάλεπτο
21:09 | 28.04.2026
Ο Γουόρντ έκανε δεύτερο φάουλ και έφυγε τρέχοντας για τα αποδυτήρια
Άγνωστος ο λόγος
21:09 | 28.04.2026
9-9 μέσα και η βολή του Βεζένκοφ
21:07 | 28.04.2026
8-9 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ, διάβασε το παιχνίδι ο Γουόκαπ
21:06 | 28.04.2026
4-9 με τρίποντο του Ντιάλο
21:05 | 28.04.2026
4-4 με λέι απ του Γουόρντ στο ανοιχτό γήπεδο
21:04 | 28.04.2026
2-4 με καλάθι μέσης απόστασης του Μάικ Τζέιμς
21:03 | 28.04.2026
2-2 με λέι απ του Ντόρσεϊ
21:02 | 28.04.2026
0-2 με καλάθι του Ντιάλο από λάθος του Βεζένκοφ
21:02 | 28.04.2026
Ξεκίνησε το μεγάλο παιχνίδι
21:00 | 28.04.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
20:59 | 28.04.2026
Ο Βεζένκοφ πήρε τα βραβεία για τον κορυφαίο σκόρερ και για τη συμμετοχή του στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν
Και ο Μιλουτίνοφ παρέλαβε το βραβείο για την παρουσία του στην καλύτερη πεντάδα
20:59 | 28.04.2026
Στραζέλ, Τζέιμς, Ντιάλο, Μπλόσομγκέιμ και Τάις για την Μονακό
20:54 | 28.04.2026
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκινούν για τον Ολυμπιακό
20:52 | 28.04.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο ΣΕΦ
20:50 | 28.04.2026
Πέρες, Ζαμοΐσκι, Πέτεκ οι διαιτητές της αναμέτρησης
20:49 | 28.04.2026
Την αποθέωση γνώρισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο ΣΕΦ
20:48 | 28.04.2026
Η 10αδα της Μονακό
Οκόμπο, Μπλοσομγκέιμ, Τάις, Ντιάλο, Χέις, Τάρμπεϊ, Μπέγκαριν, Νέντοβιτς, Στράζελ, Τζέιμς
20:48 | 28.04.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Τζόουνς, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ
20:47 | 28.04.2026
Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν γεμίσει το ΣΕΦ όπως αναμενόταν με την ατμόσφαιρα να είναι «καυτή» πριν το τζάμπολ. Υποδέχτηκαν τον Βεζένκοφ, φωνάζοντας «MVP, MVP»
20:46 | 28.04.2026
Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με τρία σέντερ και δύο πόιντ γκαρντ στο ΣΕΦ, αφού Νιλικίνα και Μόρις έμειναν εκτός, ενώ στο «5» ο μόνος που έμεινε εκτός είναι ο Φαλ
20:32 | 28.04.2026
Η Μονακό μπορεί να έχει μόλις 10 παίκτες, αλλά δεν παύει να είναι επικίνδυνη, ενώ μετράει και τέσσερις διαδοχικές νίκες κόντρα στον Ολυμπιακό
20:32 | 28.04.2026
Ο Ολυμπιακός θα ψάξει να κρατήσει το πλεονέκτημα έδρας που εξασφάλισε τερματίζοντας πρώτος στη regular season κόντρα σε μία Μονακό 10 παικτών
20:32 | 28.04.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το 1ο ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague