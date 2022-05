Ο Ολυμπιακός έκανε κατάθεση ψυχής κόντρα στη Μονακό στο ΣΕΦ και με φοβερή ανατροπή στο Game 5 στα play off της Euroleague, επικράτησε με 94-88 και εξασφάλισε την πρόκριση στο Final 4 του Βελιγραδίου.

Οι Πειραιώτες βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με διψήφια διαφορά στο ματς, αλλά με εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο και τον Κώστα Σλούκα να “καθαρίζει” στο τέλος, “λύγισαν” τους Μονεγάσκους στο “καυτό” γήπεδό τους.

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού είχε 15 πόντους και 5 ασίστ στο ματς, αλλά εκπληκτικοί ήταν και οι ΜακΚίσικ και Γουόκαπ με 18 και 17 πόντους αντίστοιχα. Ο Μάικ Τζέιμς με 24 πόντους και 10 ασίστ, αλλά και ο Ουατάρα με 15 πόντους από 5/7 τρίποντα, έβαλαν δύσκολα στην ομάδα του Μπαρτζώκα, αλλά δεν κατάφεραν να κόψουν το δρόμο της προς το Final 4 της Euroleague.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά το ματς και το σκορ ήταν πολύ χαμηλό στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι Πειραιώτες είχαν ως πρωταγωνιστή τον Κώστα Παπανικολάου που πέτυχε 6 γρήγορους πόντους και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Οι Μονεγάσκοι απάντησαν όμως με Λι και Ουταρά, περνώντας μπροστά στο σκορ με 13-11 στο 10′.

. @K_pap16 with the BIG rejection to stop the fast break 🛑 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ulV6ITN6nM

Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως, υπήρξε “καταιγισμός” τριπόντων ειδικά από τη Μονακό, η οποία βρήκε πολλά μακρινά σουτ, κάνοντας γενικότερα “σμπαράλια” την άμυνα του Ολυμπιακού με 35 πόντους σε αυτό το διάστημα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κατάφερε πάντως να μείνει κοντά στο σκορ, με τον Σακίλ ΜακΚίσικ να παίρνει την ομάδα στις… πλάτες του και να φθάνει τους 16 πόντους στο ημίχρονο, το οποίο και έκλεισε με 48-41 υπέρ των Γάλλων.

That one got the Emma Stone seal of approval 👏 #EveryGameMatters pic.twitter.com/JTszy184jn