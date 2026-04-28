Ολυμπιακός – Μονακό live για τα πλέι οφ της Euroleague

Euroleague Playoffs 1ος αγώνας
19
-
20
1ο δεκάλεπτο
Ο Γουόκαπ κόντρα στη Μονακό/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο πρώτο ματς της σειράς των πλέι οφ της Euroleague με στόχο να ξεκινήσει με το δεξί για να πάρει το προβάδισμα στο κυνήγι μία θέσης στο Final Four της Αθήνας.
21:26 | 28.04.2026
21-20 με λέι απ του ΜακΚίσικ
21:26 | 28.04.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:25 | 28.04.2026
Το ματς στο ΣΕΦ είχε καλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι χέρι
Ξεχώρισε ο Βεζένκοφ με 11 πόντους στην πρώτη περίοδο
21:23 | 28.04.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με τη Μονακό να είναι μπροστά με έναν πόντο σε ένα κλειστό παιχνίδι
21:23 | 28.04.2026
19-20 με καλάθι του Οκόμπο
21:23 | 28.04.2026
19-18 με καλάθι του Βεζένκοφ, όλα ξεκίνησαν από μπλοκ του Χολ
21:19 | 28.04.2026
17-18 με ωραίο καλάθι του Ντιάλο
21:19 | 28.04.2026
17-16 με καλάθι του Βεζένκοφ από ασίστ του Μιλουτίνοφ
21:18 | 28.04.2026
15-16 με φόλοου του Μιλουτίνοφ
21:17 | 28.04.2026
13-16 με τρεις εύστοχες βολές του Τζέιμς
21:16 | 28.04.2026
Κέρδισε τις βολές η Μονακό
21:14 | 28.04.2026
Η Μονακό έκανε challenge για να πάρει τρεις βολές ο Τζέιμς για φάουλ του Βεζένκοφ στο σουτ, που δόθηκε χαμηλά
21:14 | 28.04.2026
13-13 με λέι απ του Βεζένκοφ
21:13 | 28.04.2026
11-11 με φόλοου του Μιλουτίνοφ
21:11 | 28.04.2026
4:39' απομένουν στο πρώτο δεκάλεπτο
21:09 | 28.04.2026
Ο Γουόρντ έκανε δεύτερο φάουλ και έφυγε τρέχοντας για τα αποδυτήρια
Άγνωστος ο λόγος
21:09 | 28.04.2026
9-9 μέσα και η βολή του Βεζένκοφ
21:07 | 28.04.2026
8-9 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ, διάβασε το παιχνίδι ο Γουόκαπ
21:06 | 28.04.2026
4-9 με τρίποντο του Ντιάλο
21:05 | 28.04.2026
4-4 με λέι απ του Γουόρντ στο ανοιχτό γήπεδο
21:04 | 28.04.2026
2-4 με καλάθι μέσης απόστασης του Μάικ Τζέιμς
21:03 | 28.04.2026
2-2 με λέι απ του Ντόρσεϊ
21:02 | 28.04.2026
0-2 με καλάθι του Ντιάλο από λάθος του Βεζένκοφ
21:02 | 28.04.2026
Ξεκίνησε το μεγάλο παιχνίδι
21:00 | 28.04.2026
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
20:59 | 28.04.2026
Ο Βεζένκοφ πήρε τα βραβεία για τον κορυφαίο σκόρερ και για τη συμμετοχή του στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν
Και ο Μιλουτίνοφ παρέλαβε το βραβείο για την παρουσία του στην καλύτερη πεντάδα
20:59 | 28.04.2026
Στραζέλ, Τζέιμς, Ντιάλο, Μπλόσομγκέιμ και Τάις για την Μονακό
20:54 | 28.04.2026
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκινούν για τον Ολυμπιακό
20:52 | 28.04.2026
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο ΣΕΦ
20:50 | 28.04.2026
Πέρες, Ζαμοΐσκι, Πέτεκ οι διαιτητές της αναμέτρησης
20:49 | 28.04.2026
Την αποθέωση γνώρισε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο ΣΕΦ
20:48 | 28.04.2026
Η 10αδα της Μονακό
Οκόμπο, Μπλοσομγκέιμ, Τάις, Ντιάλο, Χέις, Τάρμπεϊ, Μπέγκαριν, Νέντοβιτς, Στράζελ, Τζέιμς
20:48 | 28.04.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Γουόρντ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Τζόουνς, Χολ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ
20:47 | 28.04.2026
Οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν γεμίσει το ΣΕΦ όπως αναμενόταν με την ατμόσφαιρα να είναι «καυτή» πριν το τζάμπολ. Υποδέχτηκαν τον Βεζένκοφ, φωνάζοντας «MVP, MVP»
20:46 | 28.04.2026
Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με τρία σέντερ και δύο πόιντ γκαρντ στο ΣΕΦ, αφού Νιλικίνα και Μόρις έμειναν εκτός, ενώ στο «5» ο μόνος που έμεινε εκτός είναι ο Φαλ
20:32 | 28.04.2026
Η Μονακό μπορεί να έχει μόλις 10 παίκτες, αλλά δεν παύει να είναι επικίνδυνη, ενώ μετράει και τέσσερις διαδοχικές νίκες κόντρα στον Ολυμπιακό
20:32 | 28.04.2026
Ο Ολυμπιακός θα ψάξει να κρατήσει το πλεονέκτημα έδρας που εξασφάλισε τερματίζοντας πρώτος στη regular season κόντρα σε μία Μονακό 10 παικτών
20:32 | 28.04.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το 1ο ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague