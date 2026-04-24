Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μονακό: Οι ημέρες και οι ώρες των αγώνων στα πλέι οφ της Euroleague

Πρεμιέρα στο ΣΕΦ την Τρίτη 28 Απριλίου στις 21:00
Ο Τζέιμς με τον Ντόρσεϊ σε Ολυμπιακός - Μονακό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Η Μονακό νίκησε με 79-70 την Μπαρτσελόνα στο τελευταίο παιχνίδι των πλέι ιν της Euroleague και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό σε σειρά αγώνων για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ως πρωτοπόρος της κατάταξης στην κανονική περίοδο της Euroleague, ο Ολυμπιακός περίμενε να μάθει τον αντίπαλό του στα πλέι οφ από τη “μάχη” για την 8η θέση, η οποία και βρήκε νικήτρια τη Μονακό.

Παρά τα οικονομικά της προβλήματα, την απόλυση του Βασίλη Σπανούλη και τους τραυματισμούς που την έχουν αφήσει με 8 παίκτες, η Μονακό κατάφερε να φθάσει στα πλέι οφ και πλέον θα κληθεί για… υπέρβαση, κόντρα στον εξαιρετικό και φέτος Ολυμπιακό. Τα παιχνίδια των δύο ομάδων θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Τρίτη 28 Απριλίου, με τη σειρά να κρίνεται στις 3 νίκες.

Τα παιχνίδια των πλέι οφ

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό – Τρίτη 28 Απριλίου στις 21:00

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό – Πέμπτη 30 Απριλίου στις 21:00

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός – Τρίτη 5 Μαΐου (Δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα)

Game 4: Μονακό – Ολυμπιακός – Πέμπτη 7 Μαΐου (αν χρειαστεί – Δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα)

Game 5: Ολυμπιακός – Μονακό – Τρίτη 12 ή Τετάρτη 13 Μαΐου (αν χρειαστεί – Δεν έχει ανακοινωθεί η ώρα)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo