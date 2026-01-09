Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου 95-80 τελικό: Σημαντική νίκη για τους ερυθρόλευκους με πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός νίκησε 95-80 την Μπάγερν Μονάχου στο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Βεζένκοφ να είναι πρωταγωνιστής. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν έκανε το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες, παρότι ήταν στη δωδεκάδα.