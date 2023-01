Η μεταγραφή του Τόμας Βατσλίκ στην Άλκμααρ ναυαγεί, καθώς σύμφωνα με τσεχικά δημοσιεύματα, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού κόπηκε στα ιατρικά τεστ.

Οι Ολλανδοί έψαξαν εξονυχιστικά την κατάσταση του παίκτη μετά τον τραυματισμό του στον ώμο τον Σεπτέμβριο και δεν έδωσαν τελικά το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της απόκτησης του.

