Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Κώστα Φορτούνη για νέο συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών και θα μείνει στην ομάδα μέχρι το 2024.

Το τρέχον συμβόλαιο του Φορτούνη ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2023, αλλά οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασίας τους και ο Τρικαλινός μέσος θα επιστρέψει στο ρόστερ του Κορμπεράν.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Κώστα Φορτούνη μέχρι το 2024.

Ο Έλληνας μέσος μετά την υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο με τους πρωταθλητές, δήλωσε το εξής:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα με την ομάδα μου και το μόνο που θέλω είναι να δουλέψω σκληρά και να τα δώσω όλα ώστε να πετύχουμε όλους τους στόχους μας!».

Ο Κώστας Φορτούνης ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2024! / Kostas Fortounis has renewed with Olympiacos FC until 2024!🔴⚪#Olympiacos #KostasFortounis #Football #Renewal #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/oY3cmNc3Ed