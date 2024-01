Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο 5ο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού λόγω του κατάγματος που υπέστη στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα ξεκινήσει δουλειά, προκειμένου να επιστρέψει δριμύτερος ύστερα από δύο μήνες. Μέχρι τότε, ο Μόουζες Ράιτ θα καλύψει το μεγάλο κενό του Σέρβου σέντερ στη ρακέτα του Ολυμπιακού.

“Σήμερα (27/01) ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε στον Όμιλο Ιατρικού από τον γιατρό της ομάδας μας, Θεοφάνη Τσαβίση, σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος που υπέστη στο φύμα του 5ου μεταταρσίου του αριστερού ποδός”, ανέφερε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

