Οι Σακαραμέντο Κινγκς παραχώρησαν τα δικαιώματα του Σάσα Βεζένκοφ για το NBA, στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, έναντι της επιλογής τους στη θέση 49 στα φετινά ντραφτ.

Στις ΗΠΑ επικρατεί… παροξυσμός ενόψει του ντραφτ για το 2022 και μεταξύ των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις ομάδες, βρέθηκε και ο Βεζένκοφ του Ολυμπιακού, χωρίς να μπορεί να εκτιμηθεί αν θα γίνει και κίνηση για την απόκτησή του.

Την αλλαγή ανακοίνωσε πάντως ο πλέον έγκυρος ρεπόρτερ του ESPN, ο οποίος και ανέφερε σε σχετικό tweet τα εξής: “Το Κλίβελαντ αποκτά την επιλογή του Σακραμέντο στο νούμερο 49 στο αποψινό ντραφτ του ΝΒΑ για τα δικαιώματα του Σάσα Βεζένκοφ, σύμφωνα με πηγές του ESPN. Ο Βεζένκοφ, 26 ετών, βρέθηκε ως φόργουορντ, στην καλύτερη πεντάδα της φετινής Euroleague. Είχε αποτελέσει την επιλογή Νο57 στο ντραφτ του NBA.

