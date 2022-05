Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή του για το ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό (11/5, 21:00, NOVASPORTS PRIME), με τα προβλήματα να μη λείπουν από την ομάδα του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 8η αγωνιστική των πλέι οφ της Superleague, με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς να ολοκληρώνει την προετοιμασία της για το “αιώνιο” ντέρμπι δίχως απρόοπτα.

Ο Παπέ Αμπού Σισέ βρίσκεται και πάλι στη διάθεση του Πορτογάλου τεχνικού. Μαζί με τον Σενεγαλέζο κεντρικό αμυντικό επέστρεψαν οι Λαλά, Μαντί, Μασούρας, Εμβιλά, Ρέαμπτσιουκ, Γκάρι, Σωκράτης και Βατσλίκ, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν κόντρα στον Άρη.

Αντίθετα, εκτός βρίσκονται οι τραυματίες Φορτούνης, Μανωλάς και οι Μπα, Ονιεκούρου.

Αναλυτικά η αποστολή:

Βατσλίκ, Κρίστινσον, Τζολάκης, Παπασταθόπουλος, Λαλά, Παπαδόπουλος, Μπαγκαλιάνης, Ρέαμπτσιουκ, Σισέ, Μαντί Καμαρά, Μπουχαλάκης Εμβιλά, Κούντε, Ρόνι Λόπες, Ανδρούτσος, Βρουσάι, Μασούρας, Καρβάλιο, Φαντιγκά, Αγκιμπού Καμαρά, Βαλμπουενά, Ροντρίγκες, Ελ Αραμπί, Τικίνιο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Παναθηναϊκό. / The squad players selected ahead of the match against Panathinaikos. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Playoffs #Football #FootballGame​ #SquadList pic.twitter.com/khIeQbpQTV