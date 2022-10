Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και ο Μίτσελ ανακοίνωσε την αποστολή, με τους Μαρσέλο, Σισέ, Άβιλα, Βρσάλικο, Φορτούνη και Λάιντνερ να μένουν εκτός.

Ο Μαρσέλο είχε μια σύσπαση στον δεξιό τετρακέφαλο και δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί κόντρα στον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό να έχει αντίθετα στη διάθεσή του, τους Ελ Αραμπί, Εμβιλά, Ρέτσο και Σαμασέκου.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (17/10, 20.00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League Ελλάδας 2022-23 (Cosmote TV, επίσημος τηλεοπτικός συνεργάτης της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ).

Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (16/10) στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη και μετά το τέλος της ο κ. Μίτσελ ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Αγκιμπού Καμαρά, Ουσεϊνού Μπα, Μπακαμπού, Μπουχαλάκης, Ελ Αραμπί, Ινμπομ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κρίστινσον, Εμβιλά, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Ρέτσος, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαμασέκου, Παπασταθόπουλος, Τζολάκης, Ουί Τζο Χουάνγκ, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΠΑΟΚ. / The squad players selected ahead of the match against PAOK. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/DdgIRhmQSp