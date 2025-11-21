Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παρί 98-86 τελικό: Επιστροφή στις νίκες για τους Πειραιώτες στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός επικράτησε δύσκολα της Παρί στο ΣΕΦ και επέστρεψε στις νίκες
KLODIAN LATO
Euroleague
12η αγωνιστική
98 - 86
Τελικό
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παρί στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

23:21 | 21.11.2025
Νίκησε χωρίς να εντυπωσιάσει ο Ολυμπιακός
23:21 | 21.11.2025
Τέλος αγώνα: Ολυμπιακός - Παρί 98-86
23:21 | 21.11.2025

98-86 μειώνει ο Ουατάρα

23:18 | 21.11.2025

98-84 με τρίποντο του Βεζένκοφ

23:18 | 21.11.2025

95-84 με καλάθι και φάουλ του Ουατάρα

23:16 | 21.11.2025

95-81 με 2/2 βολές του Γουόκαπ

23:16 | 21.11.2025

93-81 από τον Βεζένκοφ

23:11 | 21.11.2025
1:37 ακόμα, καθόλου σκορ στις τελευταίες φάσεις
23:10 | 21.11.2025

91-81 μειώνουν οι Γάλλοι

23:09 | 21.11.2025
Ξέσπασμα του Γάλλου σούπερ σταρ, ο οποίος βγήκε μπροστά μετά από αρκετό καιρό
23:09 | 21.11.2025
91-78 με κλέψιμο και καλάθι του Φουρνιέ στον αιφνιδιασμό!
23:09 | 21.11.2025
Διψήφια διαφορά για τον Ολυμπιακό, τέσσερα λεπτά πριν το τέλος
23:08 | 21.11.2025

89-78 με τρίποντο του Φουρνιέ!

23:08 | 21.11.2025

86-78 με 2/2 βολές του Γουόκαπ

23:05 | 21.11.2025

Μεγάλες άμυνες από Γουόκαπ και Φουρνιέ, αντιαθλητικό φάουλ κερδίζει ο πρώτος από τον Ρόμπινσον

23:03 | 21.11.2025

84-78 με τρίποντο του Γουόκαπ

23:03 | 21.11.2025

81-78 με τρίποντο του Ρόμπινσον

23:00 | 21.11.2025
Καλάθι και φάουλ από τον Ντόρσεϊ!

82-76, χάνει τη βολή ο γκαρντ του Ολυμπιακού

23:00 | 21.11.2025
7 λεπτά ακόμα για το φινάλε του αγώνα
22:57 | 21.11.2025

79-75 από τον Φαγέ

22:57 | 21.11.2025

79-73 από τον Χολ και πάλι! Φοβερός ο Αμερικανός σέντερ, έχει βάλει τους Γάλλους στα καλάθια

22:56 | 21.11.2025

77-73 με κάρφωμα του Χολ

22:54 | 21.11.2025

75-73 με 2/2 βολές του Ρόμπινσον

22:54 | 21.11.2025

75-71 μειώνει ο Μπάκο

22:54 | 21.11.2025
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
22:51 | 21.11.2025
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ολυμπιακός - Παρί 75-69
22:49 | 21.11.2025

75-69 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ

22:49 | 21.11.2025

74-69 από τον Φουρνιέ

22:48 | 21.11.2025

72-69 με 1/2 βολές του Φαγέ

22:47 | 21.11.2025
30 πόντους έχει βάλει ο Αμερικανός!

72-68 από τον Ρόμπινσον!

22:46 | 21.11.2025

72-66 με κάρφωμα του Φαγιέ

22:45 | 21.11.2025

72-64 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ

22:44 | 21.11.2025

71-64 με τρίποντο του Μόργκαν

22:43 | 21.11.2025

71-61 μειώνουν οι Γάλλοι

22:41 | 21.11.2025

71-59 με τρίποντο του Βεζένκοφ

22:41 | 21.11.2025

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός ελέγχει τον αγώνα

22:38 | 21.11.2025
Τέσσερα λεπτά ακόμα για το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου

Ο Βεζένκοφ έχει αξιολόγηση -1 σε 16 λεπτά, δείγμα της κάκιστης βραδιάς που έχει βρεθεί

22:38 | 21.11.2025

68-59 με τρίποντο του Φουρνιέ

22:37 | 21.11.2025

65-59 με τρίποντο του Μόργκαν

22:35 | 21.11.2025

65-56 με τρίποντο του Γουόρντ

22:30 | 21.11.2025

65-53 από τον Ντόρσεϊ

22:29 | 21.11.2025

63-53 με τρίποντο του Φουρνιέ

22:28 | 21.11.2025

0/2 βολές από τον Φουρνιέ

22:28 | 21.11.2025

60-53 από τον Ρόμπινσον και πάλι

22:28 | 21.11.2025

60-51 από τον Μιλουτίνοφ

22:27 | 21.11.2025

58-51 από τον Ρόμπινσον

22:26 | 21.11.2025
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο

Γουόκαπ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ επιστρέφουν στο παρκέ

22:12 | 21.11.2025

Σε κακό βράδυ ο Βεζένκοφ, Γουόρντ και Πίτερς έκαναν τη διαφορά στο πρώτο μέρος

22:12 | 21.11.2025

Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικό στο δεύτερο δεκάλεπτο, έτρεξε επιμέρους σκορ 37-20 (!) και πήρε σημαντικό προβάδισμα νίκης

22:09 | 21.11.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ολυμπιακός - Παρί 58-49
22:08 | 21.11.2025

58-49 με 2/2 βολές του Ρόμπινσον

22:08 | 21.11.2025

58-47 με τρίποντο του Νιλικίνα

22:07 | 21.11.2025

55-47 με τρίποντο του Ουατάρα

22:04 | 21.11.2025

55-44 με 3/3 βολές του Βεζένκοφ, ο οποίος είναι και σήμερα σε κακό βράδυ

22:04 | 21.11.2025

52-44 από τον Χολ

22:04 | 21.11.2025

50-44 από τον Ουατάρα

22:03 | 21.11.2025

50-41 με τρίποντο του Παπανικολάου

21:59 | 21.11.2025

47-41 με τρίποντο του Μόργκαν

21:59 | 21.11.2025
Οι Γάλλοι τα έχουν πλέον χαμένα
21:58 | 21.11.2025

47-39 με 2/2 βολές του Πίτερς

21:58 | 21.11.2025
Γουόρντ και Πίτερς είναι αυτοί που άλλαξαν την εικόνα του Ολυμπιακού

Με την είσοδο των δύο Αμερικανών, οι Πειραιώτες έκαναν την ανατροπή, κυριαρχώντας στο παρκέ

21:57 | 21.11.2025
Ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνα του, οι Γάλλοι άρχισαν να αστοχούν επιτέλους και οι Πειραιώτες πήραν τον έλεγχο του αγώνα
21:56 | 21.11.2025

45-39 με 2/2 βολές του Γουόρντ

21:55 | 21.11.2025

43-39 με τρομερό κάρφωμα του Χολ

21:53 | 21.11.2025

41-39 με 1/2 βολές του Ρόντεν

21:51 | 21.11.2025

41-38 με 2/2 βολές του Γουόρντ

21:50 | 21.11.2025

39-38 με τον Πίτερς

21:50 | 21.11.2025

37-38 με τρίποντο του Παπανικολάου

21:50 | 21.11.2025

34-38 από τον Ουατάρα

21:50 | 21.11.2025

34-36 απαντάει με τρίποντο ο Γουόρντ

21:48 | 21.11.2025
Έχει βάλει 5 τρίποντα ο Αμερικανός

31-36 με νέα τρίποντη βόμβα του Ρόμπινσον!

21:48 | 21.11.2025

31-33 από τον Μόργκαν

21:46 | 21.11.2025

31-31 mμε βολή του Πίτερς

21:45 | 21.11.2025
Τρομερός αιφνιδιασμός από τον Ολυμπιακό!

Πίτερς και Γουόρντ συνεργάστηκαν και πάλι άψογα, με τον δεύτερο να κατεδαφίζει το καλάθι της πρώην του ομάδας

21:45 | 21.11.2025

28-31 απαντάει με τρίποντο ο Γουόρντ!

21:43 | 21.11.2025
Φοβερός Ρόμπινσον!

25-31 με 17 πόντους από τον Αμερικανό γκαρντ

21:42 | 21.11.2025

25-29 με 2/2 βολές του Πίτερς

21:42 | 21.11.2025

23-29 από τον Πίτερς

21:41 | 21.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:39 | 21.11.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ολυμπιακός - Παρί 21-29
21:39 | 21.11.2025
21-29 με buzzer beater τρίποντο του Ρόντεν
21:38 | 21.11.2025

21-26 απαντάει με κάρφωμα ο Φαγέ

21:38 | 21.11.2025

21-24 βάζει και τη βολή ο Γάλλος γκαρντ

21:37 | 21.11.2025

Καλάθι και φάουλ από τον Νιλικίνα και 20-24

21:36 | 21.11.2025

18-24 με 2/2 βολές του Φουρνιέ

21:34 | 21.11.2025
16-24 με τέταρτο τρίποντο από τον Ρόμπινσον!

Απίστευτα πράγματα από τον Αμερικανό γκαρντ

21:34 | 21.11.2025

16-21 με τρίποντο του Ρόμπινσον

21:32 | 21.11.2025
Νευρικό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό

Κακό ξεκίνημα από τον Βεζένκοφ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ρίχνει από νωρίς στο παιχνίδι τον Πίτερς

21:32 | 21.11.2025

16-18 με φοβερό κάρφωμα του Μπάκο

21:31 | 21.11.2025

16-16 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ

21:31 | 21.11.2025

14-16 με νέο τρίποντο του Ρόμπινσον

21:31 | 21.11.2025

14-13 απαντάει με τρίποντο ο Φουρνιέ

21:28 | 21.11.2025

11-13 με τρίποντο του Γουίλις

21:28 | 21.11.2025
11-10 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
21:21 | 21.11.2025

Ο Ολυμπιακός δεν σταματάει να σημαδεύει μέσα στη ρακετά με τον Μιλουτίνοφ

21:20 | 21.11.2025

8-10 από τον Φαγιέ

21:20 | 21.11.2025

8-8 με τρίποντο του Ρόμπινσον

21:19 | 21.11.2025

8-5 με τρίποντο του Ντόρσεϊ

21:18 | 21.11.2025

5-5 με τρίποντο του Ρόμπινσον

21:17 | 21.11.2025

5-2 από τον Βεζένκοφ

21:17 | 21.11.2025

3-2 μειώνει ο Μόργκαν

21:17 | 21.11.2025
3-0 από τον Σέρβο ψηλό
21:16 | 21.11.2025
Καλάθι και φάουλ με τον Μιλουτίνοφ
21:16 | 21.11.2025
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
21:14 | 21.11.2025
Γιαβόρ, Καρντούμ και Ουντιάνσκι οι ρέφερι της βραδιάς
21:14 | 21.11.2025
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην πεντάδα του Μπαρτζώκα
21:04 | 21.11.2025
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΡΙ. (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
21:02 | 21.11.2025
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΡΙ. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:00 | 21.11.2025
Sold out το Ολυμπιακός - Παρί
20:59 | 21.11.2025
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ολυμπιακός – Παρί: Μέσα ο Γουόρντ, εκτός ο ΜακΚίσικ
Με μία απουσία και μία επιστροφή οι Πειραιώτες κόντρα στους Γάλλους
20:59 | 21.11.2025
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στην διάθεσή του τον Τάισον Γουόρντ

Νοκ άουτ ο ΜακΚίσικ, επιστρέφει στη δράση ο Νιλικίνα

20:59 | 21.11.2025
Ο Χιφί της Παρί
Χωρίς τον Ναντίρ Χίφι η Παρί κόντρα στον Ολυμπιακό
Τεράστιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τους Γάλλους
20:58 | 21.11.2025
Με μία τεράστια απουσία θα αγωνιστούν οι Γάλλοι

Νοκ άουτ τέθηκε ο ηγέτης τους, Ναντίρ Χίφι, λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα

20:58 | 21.11.2025

Οι ερυθρόλευκοι έχουν ρεκόρ 7-4 και η γαλλική ομάδα βρίσκεται στο 5-6

20:57 | 21.11.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague

