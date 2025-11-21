Ολυμπιακός – Παρί 98-86 τελικό: Επιστροφή στις νίκες για τους Πειραιώτες στην Euroleague

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παρί στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague.
98-86 μειώνει ο Ουατάρα
98-84 με τρίποντο του Βεζένκοφ
95-84 με καλάθι και φάουλ του Ουατάρα
95-81 με 2/2 βολές του Γουόκαπ
93-81 από τον Βεζένκοφ
91-81 μειώνουν οι Γάλλοι
89-78 με τρίποντο του Φουρνιέ!
86-78 με 2/2 βολές του Γουόκαπ
Μεγάλες άμυνες από Γουόκαπ και Φουρνιέ, αντιαθλητικό φάουλ κερδίζει ο πρώτος από τον Ρόμπινσον
84-78 με τρίποντο του Γουόκαπ
81-78 με τρίποντο του Ρόμπινσον
82-76, χάνει τη βολή ο γκαρντ του Ολυμπιακού
79-75 από τον Φαγέ
79-73 από τον Χολ και πάλι! Φοβερός ο Αμερικανός σέντερ, έχει βάλει τους Γάλλους στα καλάθια
77-73 με κάρφωμα του Χολ
75-73 με 2/2 βολές του Ρόμπινσον
75-71 μειώνει ο Μπάκο
75-69 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
74-69 από τον Φουρνιέ
72-69 με 1/2 βολές του Φαγέ
72-68 από τον Ρόμπινσον!
72-66 με κάρφωμα του Φαγιέ
72-64 με 1/2 βολές του Μιλουτίνοφ
71-64 με τρίποντο του Μόργκαν
71-61 μειώνουν οι Γάλλοι
71-59 με τρίποντο του Βεζένκοφ
Ωστόσο, ο Ολυμπιακός ελέγχει τον αγώνα
Ο Βεζένκοφ έχει αξιολόγηση -1 σε 16 λεπτά, δείγμα της κάκιστης βραδιάς που έχει βρεθεί
68-59 με τρίποντο του Φουρνιέ
65-59 με τρίποντο του Μόργκαν
65-56 με τρίποντο του Γουόρντ
65-53 από τον Ντόρσεϊ
63-53 με τρίποντο του Φουρνιέ
0/2 βολές από τον Φουρνιέ
60-53 από τον Ρόμπινσον και πάλι
60-51 από τον Μιλουτίνοφ
58-51 από τον Ρόμπινσον
Γουόκαπ, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ επιστρέφουν στο παρκέ
Σε κακό βράδυ ο Βεζένκοφ, Γουόρντ και Πίτερς έκαναν τη διαφορά στο πρώτο μέρος
Ο Ολυμπιακός ήταν σαρωτικό στο δεύτερο δεκάλεπτο, έτρεξε επιμέρους σκορ 37-20 (!) και πήρε σημαντικό προβάδισμα νίκης
58-49 με 2/2 βολές του Ρόμπινσον
58-47 με τρίποντο του Νιλικίνα
55-47 με τρίποντο του Ουατάρα
55-44 με 3/3 βολές του Βεζένκοφ, ο οποίος είναι και σήμερα σε κακό βράδυ
52-44 από τον Χολ
50-44 από τον Ουατάρα
50-41 με τρίποντο του Παπανικολάου
47-41 με τρίποντο του Μόργκαν
47-39 με 2/2 βολές του Πίτερς
Με την είσοδο των δύο Αμερικανών, οι Πειραιώτες έκαναν την ανατροπή, κυριαρχώντας στο παρκέ
45-39 με 2/2 βολές του Γουόρντ
43-39 με τρομερό κάρφωμα του Χολ
41-39 με 1/2 βολές του Ρόντεν
41-38 με 2/2 βολές του Γουόρντ
39-38 με τον Πίτερς
37-38 με τρίποντο του Παπανικολάου
34-38 από τον Ουατάρα
34-36 απαντάει με τρίποντο ο Γουόρντ
31-36 με νέα τρίποντη βόμβα του Ρόμπινσον!
31-33 από τον Μόργκαν
31-31 mμε βολή του Πίτερς
Πίτερς και Γουόρντ συνεργάστηκαν και πάλι άψογα, με τον δεύτερο να κατεδαφίζει το καλάθι της πρώην του ομάδας
28-31 απαντάει με τρίποντο ο Γουόρντ!
25-31 με 17 πόντους από τον Αμερικανό γκαρντ
25-29 με 2/2 βολές του Πίτερς
23-29 από τον Πίτερς
21-26 απαντάει με κάρφωμα ο Φαγέ
21-24 βάζει και τη βολή ο Γάλλος γκαρντ
Καλάθι και φάουλ από τον Νιλικίνα και 20-24
18-24 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
Απίστευτα πράγματα από τον Αμερικανό γκαρντ
16-21 με τρίποντο του Ρόμπινσον
Κακό ξεκίνημα από τον Βεζένκοφ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ρίχνει από νωρίς στο παιχνίδι τον Πίτερς
16-18 με φοβερό κάρφωμα του Μπάκο
16-16 με 2/2 βολές του Ντόρσεϊ
14-16 με νέο τρίποντο του Ρόμπινσον
14-13 απαντάει με τρίποντο ο Φουρνιέ
11-13 με τρίποντο του Γουίλις
Ο Ολυμπιακός δεν σταματάει να σημαδεύει μέσα στη ρακετά με τον Μιλουτίνοφ
8-10 από τον Φαγιέ
8-8 με τρίποντο του Ρόμπινσον
8-5 με τρίποντο του Ντόρσεϊ
5-5 με τρίποντο του Ρόμπινσον
5-2 από τον Βεζένκοφ
3-2 μειώνει ο Μόργκαν
Νοκ άουτ ο ΜακΚίσικ, επιστρέφει στη δράση ο Νιλικίνα
Νοκ άουτ τέθηκε ο ηγέτης τους, Ναντίρ Χίφι, λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα
Οι ερυθρόλευκοι έχουν ρεκόρ 7-4 και η γαλλική ομάδα βρίσκεται στο 5-6
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί στο ΣΕΦ για την 12η αγωνιστική της Euroleague