Αθλητικά

Χωρίς τον Ναντίρ Χίφι η Παρί κόντρα στον Ολυμπιακό

Τεράστιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τους Γάλλους
Ο Χιφί της Παρί
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Δίχως τον καλύτερο παίκτη του ρόστερ της θα παραταχθεί η Παρί κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο λόγος για τον Ναντίρ Χίφι.

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για την Παρί, με τον Ναντίρ Χίφι να μην είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

O 23χρονος Γάλλος γκαρντ μετράει φέτος 21.4 πόντους (1ος σκόρερ της διοργάνωσης), 2.7 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ, 1.7 κλεψίματα και 2.4 λάθη ανά 23’11” σε 11 παιχνίδια και αποτελεί το “Α” και το “Ω” της φετινής Παρί.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της απουσίας του, με τον Χίφι να έρχεται στο ΣΕΦ με πολιτικά ρούχα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
102
92
84
67
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo