Χωρίς τον Ναντίρ Χίφι η Παρί κόντρα στον Ολυμπιακό

Δίχως τον καλύτερο παίκτη του ρόστερ της θα παραταχθεί η Παρί κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο λόγος για τον Ναντίρ Χίφι.

Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής για την Παρί, με τον Ναντίρ Χίφι να μην είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

O 23χρονος Γάλλος γκαρντ μετράει φέτος 21.4 πόντους (1ος σκόρερ της διοργάνωσης), 2.7 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ, 1.7 κλεψίματα και 2.4 λάθη ανά 23’11” σε 11 παιχνίδια και αποτελεί το “Α” και το “Ω” της φετινής Παρί.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος της απουσίας του, με τον Χίφι να έρχεται στο ΣΕΦ με πολιτικά ρούχα.