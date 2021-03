Ο Ολυμπιακός ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ματιέ Βαλμπουενά μέχρι το καλοκαίρι του 2022 και ο Γάλλος δήλωσε έτοιμος, να συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αξίες των ερυθρόλευκων

Ο Ματιέ Βαλμπουενάα παραμείνει ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού για τον επόμενο έναν χρόνο, καθώς υπέγραψε και επίσημα το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Ο Γάλλος «μαέστρος» έχει ήδη συμβάλει στην κατάκτηση ενός νταμπλ για τον Ολυμπιακό, ενώ είναι πολύ κοντά στο να πανηγυρίσει το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα (την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στα ημιτελικά του Κυπέλλου).

Λίγο μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης του συμβολαίου του, ο Βαλμπουενά δήλωσε περήφανος και χαρούμενος για την εξέλιξη αυτή, ενώ ανέφερε πως θα συνεχίσει να τα δίνει όλα στον αγωνιστικό χώρο για τις αξίες που πρεσβεύει ο σύλλογος του Πειραιά.

«Περήφανος που θα συνεχίσω το ταξίδι μου με τον Ολυμπιακό έως το 2022.

Είμαι απίστευτα χαρούμενος που φοράω αυτά τα θρυλικά χρώματα. Είμαι ευγνώμων σε όλους τους οπαδούς, τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και τους παίκτες. Περισσότερο από ένας σύλλογος, μπήκα σε μία πραγματικά οικογένεια το 2019.

Οι φιλοδοξίες μας δεν έχουν όρια και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας. Μπορείτε να υπολογίζεται στην αφοσίωσή μου: Πάντα θα τα δίνω όλα στο γήπεδο, για να υπερασπιστώ τις αξίες μας.

Θρύλε των γηπέδων Ολυμπιακέ

δαφνοστεφανωμένε μεγάλε και τρανέ,

έχεις δύναμή σου Ολυμπιακέ

τον πύρινό σου κόσμο που δε λυγά ποτέ».

I’m am extremely happy to wear these legendary colors. I’m thankful to all the fans, the management, the staff and the players. More than a club, I joined a real family in 2019. #Olympiacos #Family #Renewal

Our ambitions have no limits and we are determined to achieve our objectives. You can count on my devotion: I will always give everything on the pitch to defend our values. #Olympiacos #Family #Renewal