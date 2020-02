Ο Ολυμπιακός πέτυχε ιστορική πρόκριση κόντρα στην Άρσεναλ για τους “32” του Europa League και πλέον θα αντιμετωπίσει την Γουλβς για μια θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες “φόρτωσαν” έτσι το πρόγραμμά τους με παιχνίδια “φωτιά” στη συνέχεια της σεζόν, όντας μέσα στην διεκδίκηση και των τριών τους στόχων, σε Superleague, Κύπελλο Ελλάδας και Ευρώπη.

Ολυμπιακός: Αυτή είναι η αντίπαλος του στους “16” του Europa League! (video)

Σύμφωνα με την ενημέρωση και από την ΠΑΕ, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τους “λύκους” στις 12/03 στο Καραϊσκάκης και στις 19/03 στο Μολινό, ενώ ενδιάμεσα θα δίνει αγώνες με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου και με τους “μεγάλους” στην Ελλάδα για τον τίτλο του πρωταθλητής στα πλέι οφ.

Η Γούλβς θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «16» του UEFA Europa League. / @Wolves will be the opponent of Olympiacos in the 2019-20 @europaleague round of 16.#Olympiacos #Football #Greece #UEL #UELdraw pic.twitter.com/b3bNxqQnlb