Έναν ακόμη σπουδαίο αντίπαλο έβγαλε η “κληρωτίδα” της UEFA για τον Ολυμπιακό, αφού στη φάση των “16” του θεσμού, οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν σε διπλές αναμετρήσεις μία ακόμη αγγλική ομάδα και συγκεκριμένα τη Γουλβς.

Αυτά είναι τα “ζευγάρια” στους “16” του Europa League

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς έχει κάνει ήδη μία υπέρβαση με τον αποκλεισμό της Άρσεναλ και πλέον καλείται να κάνει το ίδιο και κόντρα σε έναν πιο φορμαρισμένο αντίπαλο από την Αγγλία, την 8η ομάδα της φετινής Premier League (9η η Άρσεναλ).

Η Γούλβς θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στους «16» του UEFA Europa League. / @Wolves will be the opponent of Olympiacos in the 2019-20 @europaleague round of 16.