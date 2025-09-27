Αθλητικά

Ολυμπιακός – Προμηθέας: Τελικός Super Cup με μεγάλο φαβορί στη Ρόδο

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ κρίνεται στη Ρόδο
Ολυμπιακός και Προμηθέας συγκρούονται στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο στον τελικό του Super Cup.

Ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί στον τελικό του Προμηθέα και θέλει, όπως και την περασμένη σεζόν, να ξεκινήσει με κατάκτηση τίτλου τη χρονιά.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας έκαναν επίδειξη δύναμης στον ημιτελικό με την Καρδίτσα, ενώ ο Προμηθέας έκανε μία μίνι έκπληξη, επικρατώντας σχετικά άνετα της ΑΕΚ.

Το τζάμπολ του αγώνα θα γίνει στις 20:00. Το παιχνίδι θα καλυφθεί Live από το NewsIt.gr, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

