Ολυμπιακός: «Ψίθυροι από Ελλάδα για δανεισμό του Κώστα Τσιμίκα από τη Λίβερπουλ» έγραψαν στην Αγγλία

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πετύχει την επιστροφή του Κάρμο στην ομάδα, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν φήμες, για πιθανή επιστροφή του Κώστα Τσιμίκα στο “Καραϊσκάκης”.

Τη στιγμή που η παραμονή του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ έμοιαζε σίγουρη, ξαφνικά έχουν προκύψει φήμες και “ψίθυροι” για επιστροφή του στον Ολυμπιακό.

Η οπαδικής σελίδα της Λίβερπουλ “Anfield edition”, η οποία γενικότερα ασχολείται με τα μεταγραφικά των “ρεντς”, αναφέρει ότι από την Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια φήμη που αναφέρεται σε ενδεχόμενο μονοετή δανεισμό του Κώστα Τσιμίκα στον Ολυμπιακό.

| There are “whispers” in Greece that Kostas Tsimikas could complete a loan move to his former club Olympiacos before the transfer window shuts. [@SteveKountourou] pic.twitter.com/HapgaRDSrd