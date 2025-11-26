Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Το εκπληκτικό κορεό των «ερυθρόλευκων» οπαδών που κάλυψε τις εξέδρες του «Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League και οι οπαδοί των Πειραιωτών “έντυσαν” με έναν εντυπωσιακό τρόπο το “Καραϊσκάκη”, παρουσιάζοντας ένα συγκλονιστικό κορεό.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού έφτιαξαν ένα άκρως εντυπωσιακό κορεό που εμφανίστηκε πριν την έναρξη του αγώνα και έπιανε από άκρη σε άκρη τις κερκίδες του γηπέδου.

«Ο βασιλιάς της Ευρώπης είναι εδώ», έγραφε το μήνυμα των φίλων του Ολυμπιακού, ενώ στη Θύρα 7 δέσποζε ένας τεράστιος δαφνοστεφανωμένος έφηβος.