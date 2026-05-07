ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Με τα ίδια προβλήματα η προετοιμασία των «πρασίνων»

Χωρίς νέα προβλήματα, αλλά και με τις ίδιες απουσίες, συνεχίστηκε την Πέμπτη (07.05.2026) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο αθηναϊκό ντέρμπι στην έδρα της ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League (10.05.2026, 19:30).

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν το πρωί, με τον Ράφα Μπενίτεθ να δίνει έμφαση στην τακτική και το απουσιολόγιό του να παρέμεινε αμετάβλητο. Συγκεκριμένα, ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Ρενάτο Σάντσες και Γιώργος Κάτρης, με τον Πορτογάλο μέσο να έχει πλέον λιγοστές ελπίδες, να αγωνιστεί στο ντέρμπι της Allwyn Arena.

Την ίδια στιγμή, θεραπεία ακολούθησαν για μια ακόμα ημέρα οι Τιν Γεντβάι, Σίριλ Ντέσερς και Μούσα Σισοκό (όλοι τους, όπως και ο Κάτρης, θα χάσουν τα υπόλοιπα ματς των πλέι οφ της Super League).