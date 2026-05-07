Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Με Χατσίδη η ομάδα του Λουτσέσκου στο ντέρμπι του Φαλήρου

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την Πέμπτη (07.04.2026) την προετοιμασία του για τη μεγάλη αναμέτρηση στην έδρα του Ολυμπιακού, για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League.

Το ευχάριστο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν η παρουσία του Δημήτρη Χατσίδη στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Ο νεαρός εξτρέμ του ΠΑΟΚ ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και πλέον υπολογίζεται ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τον Ολυμπιακό στο “Καραϊσκάκης”.

Στα υπόλοιπα νέα σχετικά με το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Γιακουμάκης συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά έκαναν θεραπεία.