Το πρωτάθλημα έχει διακοπεί και στην Ελλάδα με τους παίκτες όλων των ομάδων να περνούν πια το χρόνο τους στο σπίτι με διάφορους τρόπους.

Στον Ολυμπιακό, Σισέ και Μπα κάνουν συχνά live στο instagram και σε ένα από αυτά συμμετείχε και ο Σαντιό Μανέ της Λίβερπουλ, τον οποίο και… έπεισαν να αγωνιστεί στους Πειραιώτες.

«Το επόμενο καλοκαίρι θα έρθω στον Ολυμπιακό. Μόλις έρθεις εσύ στη Λίβερπουλ, εγώ θα έρθω εκεί», είπε αστειευόμενος ο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, για να δεχθεί στη συνέχεια και καταιγισμό σχολίων από φίλους των “ερυθρόλευκων” που του ζητούσαν να κάνει… πράξη τα λεγόμενά του.

Cisse and Ba were on Instagram live with Sadio Mane as they were trying to get him to come to Olympiakos next summer 😂 pic.twitter.com/gaCIto9bMM