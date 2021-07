Θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ζοσέ Σα από τον Ολυμπιακό στη Γουλβς.

Η αγγλική ομάδα περιμένει να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ρουί Πατρίσιο στη Ρόμα, προκειμένου να ανακοινώσει την απόκτηση του Πορτογάλου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος, Τζον Πέρσι, της Telegraph, υποστηρίζει, μάλιστα, πως το κόστος της μεταγραφής του Σα στη Γουλβς θα φτάσει τα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από τον Ολυμπιακό. Το σίγουρο είναι ότι η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, με τους Πειραιώτες να έχουν βρει ήδη τον αντικαταστάτη του Σα, στο πρόσωπο του Τσέχου Βάτσλικ.

Δείτε το σχετικό tweet:

#Wolves have today agreed a €12m fee with #Roma for goalkeeper Rui Patricio, the deal will go through later this week. Wolves will complete the £6.8m signing of #Olympiacos goalkeeper José Sá as his replacement in the next few days #wwfc