Ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να… χάνει παίκτες ενόψει του Κόπα Άφρικα, αφού μετά τον Αγκιμπού Καμαρά στη Γουινέα και ο Γκάρι Ροντρίγκες βρίσκεται στην αποστολή του Πράσινου Ακρωτηρίου για τη διοργάνωση.

Οι δύο ποδοσφαιριστές θα είναι απόντες στην επανέναρξη της σεζόν στην Ελλάδα, αφού το τουρνουά είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 9 Ιανουαρίου.

Ο Πέδρο Μαρτίνς “γλίτωσε” πάντως τον Μαντί Καμαρά που έμεινε εκτός στη Γουινέα, αλλά και τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος επίσης δεν κλήθηκε από τον Χαλίλοτζιτς στην εθνική ομάδα του Μαρόκο.

🔥 Introducing your #AltasLions for the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021! Ready to get going! 👊#DimaMaghrib 🇲🇦 #AtlasLions #Morocco #AFCON2021 #Cameroon pic.twitter.com/l64H0DpcAm