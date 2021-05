ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός έσπευσαν να δώσουν συγχαρητήρια στην γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, για την κατάκτηση της LEN Euroleague.

Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε 7-6 την ουγγρική Ντουναϊβάρος, στον τελικό του Final Four της Euroleague που διεξήχθη στη Βουδαπέστη, κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο και σήκωσε τον 16ο ευρωπαϊκό τίτλο του συλλόγου σε όλα τα σπορ.

Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει τρεις φορές την Ευρωλίγκα στο μπάσκετ Ανδρών (1997, 2012, 2013) και μία φορά το Διηπειρωτικό Κύπελλο (2013), δύο φορές την Ευρωλίγκα στο πόλο Ανδρών (2002, 2018), δύο φορές την Ευρωλίγκα (2015, 2021) και μία φορά το LEN Trophy (2014) στο πόλο Γυναικών, δύο φορές το CEV Cup στο βόλεϊ Ανδρών (1996, 2005), το Challenge Cup στο βόλεϊ Γυναικών (2018), το Βαλκανικό Κύπελλο στο ποδόσφαιρο (1963), αλλά και το Ευρωπαϊκό Κύπελο Cela Cup Ανδρών στην πάλη (2006).

Αν προστεθούν και τα ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ που έχει κατακτήσει σε επίπεδο πόλο Ανδρών (2002) και Γυναικών (2015) η καταμέτρηση φτάνει τους 16 τίτλους.

ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός έσπευσαν να δώσουν συγχαρητήρια στην ομάδα του Χάρη Παυλίδη, για τη μεγάλη της επιτυχία.

