Ολυμπιακός: Τη Δευτέρα στην Αθήνα για τους Πειραιώτες ο Κόρι Τζόζεφ

Τη Δευτέρα (26/01) αναμένεται στη χώρα μας ο Αμερικανός γκαρντ
Ο Κόρι Τζόζεφ
Ο Κόρι Τζόζεφ σουτάρει με τη φανέλα των Μάτζικ/ (AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

Ο Κόρι Τζόζεφ θα έρθει στην Ελλάδα τη Δευτέρα (26/01/26) στις 09:00 το πρωί για να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός έκανε την έκπληξη με τη μεταγραφή του Κόρι Τζόζεφ και αυτός με πτήση από Μαϊάμι, μέσω Κωνσταντινούπολης, θα φτάσει το πρωί της Δευτέρας στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Ο Αμερικανός με εμπειρία 16 χρόνων στο ΝΒΑ, έχοντας δώσει σχεδόν 1000 παιχνίδια, θα γνωριστεί με τους νέους του συμπαίκτες και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα αποφασίσει σε ποιο παιχνίδι θα κάνει το ντεμπούτο του, ανάλογα και με τη φυσική του κατάσταση.

Ο Αμερικανός έχει να αγωνιστεί από τις 30 Απριλίου, παρότι είχε ανακοινωθεί από τη Μονακό, στην οποία όμως, δεν μπόρεσε να αγωνιστεί λόγω οφειλών της ομάδας

