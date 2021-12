Μια ημέρα μετά την επιστροφή του Κώστα Μανωλά στον Ολυμπιακό, τα Μέσα στην Πορτογαλία γράφουν για εξελίξεις, όσον αφορά το μέλλον του Ρούμπεν Σεμέδο στους “ερυθρόλευκους”.

Σύμφωνα με την πορτογαλική “Ο Jogo”, η Πόρτο θέλει να κάνει δικό της τον Ρούμπεν Σεμέδο και προσφέρει στον Ολυμπιακό 250 χιλ. ευρώ για να αποκτήσει τον διεθνή στόπερ με τη μορφή δανεισμού, με οψιόν αγοράς του το καλοκαίρι.

Όπως όμως αναφέρεται, η Πόρτο θέλει να κατεβάσει την τιμή τιμή του παίκτη (η οψιόν αγοράς τοποθετείται στα 5 με 6 εκατ. ευρώ ), ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ζητούν περισσότερα χρήματα για να ολοκληρώσουν το deal.

