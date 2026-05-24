Αθλητικά

Ολυμπιακός: Το παθιασμένο φιλί του Τόμας Γιούκαπ με την Εστρέλα Νούρι μετά την κατάκτηση της Euroleague

Οι ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν με διάφορους τρόπους, με τον Τόμας Γουόκαπ να φιλά παθιασμένα την αγαπημένη του
Το φιλί του Γουόκαπ με τη συντροφό του
Το φιλί του Γουόκαπ με τη συντροφό του/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε θριαμβευτικά στην κορυφή της Ευρώπης και οι στιγμές που ακολούθησαν μετά τη λήξη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν γεμάτες ένταση, συγκίνηση και ξέσπασμα χαράς. Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος αμέσως μετά την κατάκτηση της Euroleague φίλησε παθιασμένα τη σύντροφό του μέσα στους πανηγυρισμούς.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της νίκης με 92-85 απέναντι στη Ρεάλ, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Ο Γουόκαπ ολοκλήρωσε τον τελικό με 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ η αμυντική του παρουσία αποδείχθηκε καθοριστική στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Μετά τη λήξη του τελικού, ο ίδιος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Μέσα σε κλίμα αποθέωσης, αγκάλιασε τη σύντροφό του και τη φίλησε παθιασμένα, σε μια από τις πιο τρυφερές και αυθόρμητες στιγμές της βραδιάς, που αποτύπωσε απόλυτα τη χαρά για την τεράστια επιτυχία.

Την ίδια ώρα, οι Παπανικολάου και Βεζένκοφ λύγισαν από συγκίνηση, καθώς ο Ολυμπιακός κατάφερε επιτέλους να αφήσει πίσω του τα τέσσερα χαμένα Final Four και να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του.

EUROLEAGUE 2025-2026
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
EUROLEAGUE 2025-2026
EUROLEAGUE 2025-2026 / FINAL-4 ΑΘΗΝΑ / ΤΕΛΙΚΟΣ / ΟΣΦΠ – ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Λίγο αργότερα ακολούθησε η απονομή της Euroleague, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να σηκώνουν το τρόπαιο μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς και να γράφουν ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
115
106
99
92
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo