Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να αποκλείσει την Σλόβαν Μπρατισλάβας στα προκριματικά του Europa League και ο Κάρλος Κορμπεράν σχολίασε την προσπάθεια της νέας του ομάδας.

Ο Κορμπεράν έπεσε κατευθείαν στα… βαθιά με τον Ολυμπιακό, αλλά έφυγε νικητής από το γήπεδο και στο πρώτο του tweet μετά το ματς έγραψε: «Ήταν μια δύσκολη αναμέτρηση, αλλά παλέψαμε μέχρι το τέλος γιατί θέλαμε να πάρουμε τη νίκη. Προχωράμε στον τελευταίο γύρο».

Ο Γάλλος τεχνικός και οι Πειραιώτες στρέφονται πλέον στα play off του Europa League, όπου και θα αντιμετωπίσουν τον Απόλλωνα Λεμεσού, στις 18 και 25 Αυγούστου, με το δεύτερο ματς στο “Καραϊσκάκης”.

It was a tough tie, but we fought right until the end because we wanted to get the win.



We move on to the last round, @olympiacosfc 🔴 pic.twitter.com/xlpvLXAm7P