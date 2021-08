Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη Λουντογκόρετς στα προκριματικά του Champions League και ο Ματιέ Βαλμπουενά ήταν ένας από τους… μοιραίους των Πειραιωτών.

Ο έμπειρος Γάλλος εξτρέμ αστόχησε απελπιστικά στο πρώτο πέναλτι των “ερυθρόλευκων” στη… ρώσικη ρουλέτα και έδωσε το προβάδισμα και τελικά τη νίκη-πρόκριση στους Βούλγαρους.

Ο ίδιος ο Βαλμπουενά έκανε λόγο για μία δύσκολη στιγμή στην πρώτη ανάρτησή του μετά το γεγονός, θέλοντας παράλληλα να ενθαρρύνει την ομάδα και τον κόσμο.

«Είναι δύσκολη στιγμή. Το Champions League ήταν στόχος μας και μέρος του DNA μας. Πρέπει να μείνουμε δυνατοί ως ομάδα. Τα καλύτερα έρχονται αυτή τη χρονιά. Δεν θα θα τα παρατήσουμε».

It is a difficult moment. The Champions League was our goal and part of our DNA. We have to stand strong as a team. The best is yet to come this season. We won’t give up. 🔴⚪ pic.twitter.com/78C75lFi5u