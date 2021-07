Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα ο Τόμας Βάτσλικ. Ανακοινώθηκε ο Τσέχος τερματοφύλακας.

Την ώρα που ο Ζοζέ Σα ετοιμάζεται να ανακοινωθεί από την Γουλβς, ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία του με τον Τόμας Βάτσλικ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τσέχου τερματοφύλακα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 32χρονος Βατσλίκ (ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στο πρόσφατο Euro με τη φανέλα της Εθνικής Τσεχίας) υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύό ετών.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Τόμας Βατσλίκ!