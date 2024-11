Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 94-92: Ίδρωσαν στο ΣΕΦ οι Πειραιώτες αλλά έφτασαν στη νίκη με καθοριστικό Γουόκαπ

Με «X-Factor» τον Γουόκαπ και πρωταγωνιστές τους Βεζένκοφ και Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός γλίτωσε το «έμφραγμα» στο ΣΕΦ και νίκησε την απίστευτη Βιλερμπάν με 94-92, σε ματς για την 9η αγωνιστική στη Euroleague. Ρεκόρ καριέρας στη διοργάνωση με 31 πόντους από τον Μαλεντόν.

Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλά μέσα στο ΣΕΦ. Έδωσε δικαιώματα στην Βιλερμπάν, αλλά τελικά δεν το… πλήρωσε. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στη νίκη με 94-92 και ανέβασε το ρεκόρ της στο 6-3, αφήνοντας την γαλλική ομάδα στα… χαμηλά (ρεκόρ 2-7 με πέντε σερί ήττες).

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό οι Βεζένκοφ (21π), Φουρνιέ (20π) και Μιλουτίνοφ (13π, 7 ριμπ), ενώ καθοριστικός ήταν στα τελευταία λεπτά του αγώνα ο τόμας Γουόκαπ με δυο τρίποντα (9 π.).

Για τους φιλοξενούμενους μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μελεντόν, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας με 31 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Το ματς…

Ο Ολυμπιακός έφτασε έτσι τις τέσσερις σερί ήττες και θα ολοκληρώσει τη «διαβολοβδομάδα» του στη Euroleague, παίζοντας εκτός έδρας με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (14.11.2024, 20:00, Newsit.gr).

Η Βιλερμπάν μπήκε στο ματς με καλύτερο επιθετικό ρυθμό και έχοντας «καυτούς» τους Λάιτι και Μαλεντόν, κατάφερε να πάρει ένα μικρό προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός, απ’ την άλλη, πήρε πόντους από Βεζένκοφ και Φουρνιέ, αλλά έφτασε στο -1 με το τρίποντο του Παπανικολάου (12-13).

Ο Ολυμπιακός έδειξε να έχει αρκετά προβλήματα στην άμυνα, ενώ ο Μιλουτίνοφ βρήκε… αντίσταση από τον Λοβέρν,. Η Βιλερμπάν κατάφερε να δημιουργήσει μια μικρή διαφορά (14-19) εκμεταλλευόμενη τις κακές επιθετικές επιλογές των Πειραιωτών. Ο Μπαρτζώκας πέρασε στο ματς τον Φαλ, αλλά ο Λοβέρν συνέχισε να ξεχωρίζει μέσα στο «ζωγραφιστό» και ο ψηλός των ερυθρολεύκων έφτασε τα δυο φάουλ.

