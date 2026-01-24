Ολυμπιακός – Βόλος 1-0 Τελικό: Πήραν το «τρίποντο» οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να "τελειώσει" το ματς με ένα δεύτερο γκολ, αλλά και το 1-0 ήταν αρκετό για να του χαρίσει τη νίκη επί του Βόλου και την επιστροφή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας