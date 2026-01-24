Ολυμπιακός – Βόλος 1-0 Τελικό: Πήραν το «τρίποντο» οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 το Βόλο στο γήπεδο “Καραϊσκάκης” για τη 18η αγωνιστική της Super League, με τον Μεντιλίμπαρ να μοιράζει το χρόνο στους παίκτες του, ενόψει Άγιαξ.
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να "τελειώσει" το ματς με ένα δεύτερο γκολ, αλλά και το 1-0 ήταν αρκετό για να του χαρίσει τη νίκη επί του Βόλου και την επιστροφή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ο Τσικίνιο πήρε αμαρκάριστος την κεφαλιά μετά από κόρνερ, αλλά αστόχησε από κοντά
Εξαιρετικό κοντρόλ του Στρεφέτσα και δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, με τον Γεροφωκά να αποκρούει με το ένα χέρι
Ο Γκονζάλες έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Τζολάκη
Καλό σουτ του Στρεφέτσα έξω από την περιοχή, η μπάλα λίγο άουτ
Ο Ολυμπιακός έχει σταθερά την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν βρίσκει το δεύτερο γκολ και το παιχνίδι παραμένει "ανοιχτό"
Αλλαγές για τις δύο ομάδες: Γκονζάλες, Αμπάντα και Τσοκάνης αντί Χουάνπι, Τζόκα και Τριανταφύλλου στο Βόλο, Γιάρεμτσουκ και Τσικίνιο αντί των Ελ Κααμπί και Γκαρθία στον Ολυμπιακό
Μικρή διακοπή στο ματς για ένα τραυματισμό του Τριανταφύλλου του Βόλου
Ο Τζολάκης είπε "όχι" δύο φορές μέσα σε λίγα λεπτά για τον Ολυμπιακό, αποτρέποντας την ισοφάριση σε Μακνί και Γρόσδη
Δυνατό σουτ του Σιπιόνι από μακριά, η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι
Ο Στρεφέτσα βρήκε ωραία τον Ποντένσε στο απέναντι δοκάρι και ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε μία μαγική λόμπα, αλλά πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή για το γκολ, κόπηκε με υπερένταση από αμυντικό, ενώ βρήκε και σε οριζόντιο δοκάρι
Ο Ολυμπιακός "κυριάρχησε" πλήρως στο πρώτο ημίχρονο, βρήκε το γκολ με τον Ελ Κααμπί και είχε και ένα ακόμη που δεν μέτρησε ως οφσάιντ, για να μείνει το 1-0 έως το τέλος του πρώτου 45λέπτου κόντρα στο Βόλο
Δεν υπάρχει τίποτα στη φάση σύμφωνα με το VAR
Περιμένει το VAR οι Σιδηρόπουλος
45+2' Φωνάζει για ένα χέρι στην περιοχή ο Ολυμπιακός!
Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Πιέζει για ένα δεύτερο γκολ ο Ολυμπιακός, που έφθασε και τα 5 κόρνερ στο ματς
Ο Ποντένσε σκόραρε για τον Ολυμπιακό, αλλά ο ο Ελ Κααμπί που έκανε την ασίστ, ήταν σε θέση οφσάιντ, όπως επιβεβαίωσε και το VAR
Ωραία ενέργεια και σουτ του Λάμπρου, η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια
Ο Βόλος προσπαθεί να πάρει μέτρα στο γήπεδο και να βγάλει αντίδραση στο γκολ του Ολυμπιακού
Αλλαγή τερματοφύλακα στον Βόλο λόγω τραυματισμού, με τον Γεροφωκά να περνάει στη θέση του Γραμματικάκη
Υπέροχη κάθετη πάσα του Ποντένσε, με τον Ελ Κααμπί να πλασάρει ιδανικά από διαγώνια θέση στην περιοχή, για το 1-0 του Ολυμπιακού κόντρα στο Βόλο!
Άστοχο σουτ του Ποντένσε έξω από την περιοχή
Ο Ποντένσε κατέβασε ωραία την μπάλα προ της εστίας του Βόλου, αλλά το σουτ που δοκίμασε έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ
Μακρινό σουτ του Σιπιόνι, μπλόκαρε εύκολα ο Γραμματικάκης
Κεφαλιά του Ελ Κααμπί η μπάλα άουτ
Καλή σέντρα του Στρεφέτσα, ο Ελ Κααμπί οριακά δεν βρήκε την μπάλα
Οι Πειραιώτες έχουν την κατοχή της μπάλας και έκλεισαν στα καρέ του το Βόλο στις πρώτες επιθέσεις του αγώνα
Μπήκαν από νωρίς δυνατά στο ματς οι Πειραιώτες και κέρδισαν το πρώτο κόρνερ του αγώνα
Όλα έτοιμα για τη σέντρα
Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σιδηρόπουλος, με τον Τζήλο στο VAR
Ολυμπιακός: Μπότης, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Ροντινέι, Έσε, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Μουζακίτης
Βόλος: Παπαθανασίου, Τσοκάνης, Λεγκίσι, Βαϊνόπουλος, Αμπάντα, Τασιούρας, Κύρκος, Γκονζάλες, Σάντης
Γραμματικάκης, Σόρια, Κάργας, Αγιάκουα, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Γρόσδης, Τζόκα, Λάμπρου, Χουάνπι, Μακνί
Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί
Δύο σερί ήττες έχει ο Βόλος και έπεσε εκτός πρώτης 6άδας στη Super League
Το ματς είναι sold out στο Καραϊσκάκης, με τον Ολυμπιακό να προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί της Λεβερκούζεν στο Champions League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Βόλος για τη 18η αγωνιστική της Super League