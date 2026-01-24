Αθλητικά

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0 Τελικό: Πήραν το «τρίποντο» οι Πειραιώτες

Νίκη με το μυαλό στο Άμστερνταμ για τον Ολυμπιακό
Ο Ποντένσε
Super League
18η αγωνιστική
1 - 0
Τελικό σκορ
Ο Ποντένσε κόντρα στο Βόλο (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 το Βόλο στο γήπεδο “Καραϊσκάκης” για τη 18η αγωνιστική της Super League, με τον Μεντιλίμπαρ να μοιράζει το χρόνο στους παίκτες του, ενόψει Άγιαξ.

19:00 | 24.01.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
18:54 | 24.01.2026

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να "τελειώσει" το ματς με ένα δεύτερο γκολ, αλλά και το 1-0 ήταν αρκετό για να του χαρίσει τη νίκη επί του Βόλου και την επιστροφή στην πρώτη θέση της βαθμολογίας

18:50 | 24.01.2026
Τέλος στο ματς!
18:48 | 24.01.2026

Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

18:42 | 24.01.2026
88'
Νέα σπουδαία ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Τσικίνιο πήρε αμαρκάριστος την κεφαλιά μετά από κόρνερ, αλλά αστόχησε από κοντά

18:39 | 24.01.2026
82'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Εξαιρετικό κοντρόλ του Στρεφέτσα και δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή, με τον Γεροφωκά να αποκρούει με το ένα χέρι

18:37 | 24.01.2026
79'
Ευκαιρία για το Βόλο!

Ο Γκονζάλες έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Τζολάκη

18:30 | 24.01.2026
76'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Καλό σουτ του Στρεφέτσα έξω από την περιοχή, η μπάλα λίγο άουτ

18:30 | 24.01.2026
70'

Ο Ολυμπιακός έχει σταθερά την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν βρίσκει το δεύτερο γκολ και το παιχνίδι παραμένει "ανοιχτό"

18:29 | 24.01.2026

Αλλαγές για τις δύο ομάδες: Γκονζάλες, Αμπάντα και Τσοκάνης αντί Χουάνπι, Τζόκα και Τριανταφύλλου στο Βόλο, Γιάρεμτσουκ και Τσικίνιο αντί των Ελ Κααμπί και Γκαρθία στον Ολυμπιακό

18:23 | 24.01.2026

Μικρή διακοπή στο ματς για ένα τραυματισμό του Τριανταφύλλου του Βόλου

18:15 | 24.01.2026
58'
Διπλή ευκαιρία για το Βόλο!

Ο Τζολάκης είπε "όχι" δύο φορές μέσα σε λίγα λεπτά για τον Ολυμπιακό, αποτρέποντας την ισοφάριση σε Μακνί και Γρόσδη

18:10 | 24.01.2026
54'

Δυνατό σουτ του Σιπιόνι από μακριά, η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι

18:08 | 24.01.2026
49'

Ο Στρεφέτσα βρήκε ωραία τον Ποντένσε στο απέναντι δοκάρι και ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε μία μαγική λόμπα, αλλά πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή για το γκολ, κόπηκε με υπερένταση από αμυντικό, ενώ βρήκε και σε οριζόντιο δοκάρι

18:07 | 24.01.2026
Απίθανη φάση με τον Ποντένσε!
17:51 | 24.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
17:50 | 24.01.2026

Ο Ολυμπιακός "κυριάρχησε" πλήρως στο πρώτο ημίχρονο, βρήκε το γκολ με τον Ελ Κααμπί και είχε και ένα ακόμη που δεν μέτρησε ως οφσάιντ, για να μείνει το 1-0 έως το τέλος του πρώτου 45λέπτου κόντρα στο Βόλο

17:50 | 24.01.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ολυμπιακός - Βόλος 1-0
17:49 | 24.01.2026

Δεν υπάρχει τίποτα στη φάση σύμφωνα με το VAR

17:49 | 24.01.2026

Περιμένει το VAR οι Σιδηρόπουλος

17:45 | 24.01.2026

45+2' Φωνάζει για ένα χέρι στην περιοχή ο Ολυμπιακός!

17:43 | 24.01.2026

Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

17:41 | 24.01.2026

Πιέζει για ένα δεύτερο γκολ ο Ολυμπιακός, που έφθασε και τα 5 κόρνερ στο ματς

17:40 | 24.01.2026
40'

Ο Ποντένσε σκόραρε για τον Ολυμπιακό, αλλά ο ο Ελ Κααμπί που έκανε την ασίστ, ήταν σε θέση οφσάιντ, όπως επιβεβαίωσε και το VAR

17:36 | 24.01.2026
Γκολ για τον Ολυμπιακό, δεν μετράει λόγω οφσάιντ!
17:35 | 24.01.2026
36'
Ευκαιρία για το Βόλο!

Ωραία ενέργεια και σουτ του Λάμπρου, η μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια

17:29 | 24.01.2026
35'

Ο Βόλος προσπαθεί να πάρει μέτρα στο γήπεδο και να βγάλει αντίδραση στο γκολ του Ολυμπιακού

17:27 | 24.01.2026

Αλλαγή τερματοφύλακα στον Βόλο λόγω τραυματισμού, με τον Γεροφωκά να περνάει στη θέση του Γραμματικάκη

17:26 | 24.01.2026
27'

Υπέροχη κάθετη πάσα του Ποντένσε, με τον Ελ Κααμπί να πλασάρει ιδανικά από διαγώνια θέση στην περιοχή, για το 1-0 του Ολυμπιακού κόντρα στο Βόλο!

17:21 | 24.01.2026
Γκολ ο Ολυμπιακός!
17:15 | 24.01.2026
21'

Άστοχο σουτ του Ποντένσε έξω από την περιοχή

17:12 | 24.01.2026
16'
Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ποντένσε κατέβασε ωραία την μπάλα προ της εστίας του Βόλου, αλλά το σουτ που δοκίμασε έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ

17:07 | 24.01.2026
12'

Μακρινό σουτ του Σιπιόνι, μπλόκαρε εύκολα ο Γραμματικάκης

17:05 | 24.01.2026
7'
Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Κεφαλιά του Ελ Κααμπί η μπάλα άουτ

17:02 | 24.01.2026
5'

Καλή σέντρα του Στρεφέτσα, ο Ελ Κααμπί οριακά δεν βρήκε την μπάλα

17:02 | 24.01.2026
3'

Οι Πειραιώτες έχουν την κατοχή της μπάλας και έκλεισαν στα καρέ του το Βόλο στις πρώτες επιθέσεις του αγώνα

17:01 | 24.01.2026

Μπήκαν από νωρίς δυνατά στο ματς οι Πειραιώτες και κέρδισαν το πρώτο κόρνερ του αγώνα

17:00 | 24.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
16:56 | 24.01.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα

16:53 | 24.01.2026

Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

16:52 | 24.01.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σιδηρόπουλος, με τον Τζήλο στο VAR

16:51 | 24.01.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Ολυμπιακός: Μπότης, Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Κοστίνια, Βέζο, Τσικίνιο, Ροντινέι, Έσε, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Μουζακίτης

Βόλος: Παπαθανασίου, Τσοκάνης, Λεγκίσι, Βαϊνόπουλος, Αμπάντα, Τασιούρας, Κύρκος, Γκονζάλες, Σάντης

16:51 | 24.01.2026
Η ενδεκάδα του Βόλου

Γραμματικάκης, Σόρια, Κάργας, Αγιάκουα, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Γρόσδης, Τζόκα, Λάμπρου, Χουάνπι, Μακνί

16:50 | 24.01.2026
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί

16:50 | 24.01.2026

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του και τελικό πρόκρισης με τον Άγιαξ στο Champions League, με αποτέλεσμα ο Μεντιλίμπαρ να προχωράει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα του



ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΛΚΗΣ
Ολυμπιακός: Με 10 αλλαγές κόντρα στον Βόλο
Εκτεταμένο ροτέισον από τον Μεντιλίμπαρ ενόψει Άγιαξ
16:49 | 24.01.2026

Δύο σερί ήττες έχει ο Βόλος και έπεσε εκτός πρώτης 6άδας στη Super League

16:46 | 24.01.2026

Το ματς είναι sold out στο Καραϊσκάκης, με τον Ολυμπιακό να προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί της Λεβερκούζεν στο Champions League

16:44 | 24.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Βόλος για τη 18η αγωνιστική της Super League

16:44 | 24.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
