Ολυμπιακός: Με 10 αλλαγές κόντρα στον Βόλο

Δείτε την ενδεκάδα που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο για την 18η αγωνιστική της Super League και θέλει τη νίκη, πριν τον μεγάλο “τελικό” πρόκρισης με τον Άγιαξ για το Champions League.

Λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα των ερυθρολεύκων, η οποία είναι σχεδόν όλη διαφορετική από τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν.

Για την ακρίβεια, μόνο ο Τζολάκης παρέμεινε στην αρχική ενδεκάδα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Ελ Κααμπί.